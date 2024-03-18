Тюменский военкомат засекретил дату и место военных сборов

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Тввику клипарт. Тюмень, военные, военные сборы, мобилизация, тввику
О том, когда нужно прибыть на сборы, граждан будут оповещать персонально Фото:

Военный комиссариат Тюменской области не стал разглашать дату начала и место военных сборов, которые пройдут в регионе согласно указу президента РФ Владимира Путина. В ведомстве сослались на секретность. Об этом сообщают журналисты.

«В военном комиссариате Тюменской области сообщили, что информация о том, где и когда пройдут военные сборы, не подлежит опубликованию в СМИ. Хотя в прошлом году эти сведения военкомат называл открыто. Сотрудница ведомства сослалась на документ, который запрещает разглашать сведения о начале учений, назвав из секретными», — пишет 72.ru.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале в России весенних военных сборов. На них отправятся те, кто находится в запасе.

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Военный комиссариат Тюменской области не стал разглашать дату начала и место военных сборов, которые пройдут в регионе согласно указу президента РФ Владимира Путина. В ведомстве сослались на секретность. Об этом сообщают журналисты. «В военном комиссариате Тюменской области сообщили, что информация о том, где и когда пройдут военные сборы, не подлежит опубликованию в СМИ. Хотя в прошлом году эти сведения военкомат называл открыто. Сотрудница ведомства сослалась на документ, который запрещает разглашать сведения о начале учений, назвав из секретными», — пишет 72.ru. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале в России весенних военных сборов. На них отправятся те, кто находится в запасе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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