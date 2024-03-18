Путин спел гимн на сцене Кремля вместе с соперниками по выборам

18 марта 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на концерте спел гимн РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победивший кандидат в президенты РФ Владимир Путин поздравил всех россиян с воссоединением Крыма и РФ на концерте в честь 10-летия этого исторического события. Он вышел на сцену со своими соперниками по выборам: Николаем Харитоновым (КПРФ), Владиславом Даванковым («Новые люди») и Леонидом Слуцким (ЛДПР). Все кандидаты вместе с действующим главой России спели гимн. URA.RU приводит главные заявления Путина. «Крым не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, они — наша гордость», — заявил Путин, трансляция концерта идет на «России 24». Он отметил, что жители Крыма и Севастополя не разделяли себя с Россией, поэтому у них получилось вернуться в состав страны. По словам Путина, Крым является стратегически важной территорией. «Путь Донбасса и Новороссии на родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе», — заявил российский глава. Он добавил, что движение железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановлено. По его словам, скоро железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя. Она станет альтернативой Крымскому мосту. Путин отметил, что сам пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт вместе. Он подчеркнул, что у них одна родина. Даванков заявил, что испытал гордость за РФ и президента в день, когда Крым вошел в состав России После завершения речи российский президент спел гимн страны с остальными участниками. Также на сцене были певица Полина Гагарина, рэпер ST, певцы Денис Майданов, Григорий Лепс и другие звезды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победивший кандидат в президенты РФ Владимир Путин поздравил всех россиян с воссоединением Крыма и РФ на концерте в честь 10-летия этого исторического события. Он вышел на сцену со своими соперниками по выборам: Николаем Харитоновым (КПРФ), Владиславом Даванковым («Новые люди») и Леонидом Слуцким (ЛДПР). Все кандидаты вместе с действующим главой России спели гимн. URA.RU приводит главные заявления Путина. «Крым не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, они — наша гордость», — заявил Путин, трансляция концерта идет на «России 24». Он отметил, что жители Крыма и Севастополя не разделяли себя с Россией, поэтому у них получилось вернуться в состав страны. По словам Путина, Крым является стратегически важной территорией. «Путь Донбасса и Новороссии на родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе», — заявил российский глава. Он добавил, что движение железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановлено. По его словам, скоро железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя. Она станет альтернативой Крымскому мосту. Путин отметил, что сам пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт вместе. Он подчеркнул, что у них одна родина. Даванков заявил, что испытал гордость за РФ и президента в день, когда Крым вошел в состав России После завершения речи российский президент спел гимн страны с остальными участниками. Также на сцене были певица Полина Гагарина, рэпер ST, певцы Денис Майданов, Григорий Лепс и другие звезды.