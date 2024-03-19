В ЯНАО назвали точный размер зарплат рабочих-строителей

Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства. Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет почти 97 тысяч рублей.
«Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2023 год в следующем размере: 1-я, 4-я ценовые зоны севернее Полярного круга — 96 843 рубля; 2-я, 3-я, 5-я ценовые зоны южнее Полярного круга — 92 014 рублей», — говорится в постановлении правительства округа, опубликованном на сайте госоргана.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям. Самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники.
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