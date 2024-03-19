В ЯНАО назвали точный размер зарплат рабочих-строителей

Средняя зарплата рабочих на стройках Заполярья в ЯНАО составляет 97 тысяч рублей

19 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет у строителей почти 97 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства. Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет почти 97 тысяч рублей. «Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2023 год в следующем размере: 1-я, 4-я ценовые зоны севернее Полярного круга — 96 843 рубля; 2-я, 3-я, 5-я ценовые зоны южнее Полярного круга — 92 014 рублей», — говорится в постановлении правительства округа, опубликованном на сайте госоргана. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям. Самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства. Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет почти 97 тысяч рублей. «Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2023 год в следующем размере: 1-я, 4-я ценовые зоны севернее Полярного круга — 96 843 рубля; 2-я, 3-я, 5-я ценовые зоны южнее Полярного круга — 92 014 рублей», — говорится в постановлении правительства округа, опубликованном на сайте госоргана. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям. Самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники.