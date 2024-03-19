В ЯНАО назвали точный размер зарплат рабочих-строителей

Средняя зарплата рабочих на стройках Заполярья в ЯНАО составляет 97 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, строитель, рабочий, стройка, рмк-арена
Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет у строителей почти 97 тысяч рублей Фото:

Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства. Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет почти 97 тысяч рублей.

«Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2023 год в следующем размере: 1-я, 4-я ценовые зоны севернее Полярного круга — 96 843 рубля; 2-я, 3-я, 5-я ценовые зоны южнее Полярного круга — 92 014 рублей», — говорится в постановлении правительства округа, опубликованном на сайте госоргана.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям. Самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники.

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Власти ЯНАО установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих строительных специальностей. Это необходимо для подготовки сметной стоимости возведения объектов капстроительства, говорится в документе окружного правительства. Средняя зарплата севернее Полярного круга составляет почти 97 тысяч рублей. «Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2023 год в следующем размере: 1-я, 4-я ценовые зоны севернее Полярного круга — 96 843 рубля; 2-я, 3-я, 5-я ценовые зоны южнее Полярного круга — 92 014 рублей», — говорится в постановлении правительства округа, опубликованном на сайте госоргана. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям. Самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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