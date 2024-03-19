В Перми перекроют улицу Борчанинова

20 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Дорогу закроют ночью и в выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми перекроют движение транспорта на улице Борчанинова в ночное время и по выходным. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города Перми. «На Борчанинова будет изменена схема движения в ночное время и по выходным. Будет перекрываться участок между улицами Пушкина и Луначарского. У автобусов №1, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 изменится движение с 23:00 до 6:00 по будним дням, а также в выходные», — сказано в сообщении. Уточняется, что во время перекрытия автобусы в сторону центрального рынка будут ездить по улицам Пушкина и Крисанова. Остановки «Универсам» не будет, но пассажиры смогут сесть в автобус или выйти на остановке «Трансагентство» или «Улица Пушкина». От центрального рынка транспорт будет ходить по улицам Пушкина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова. В этом направлении остановки не меняются. Ранее URA.RU писало, что в Перми изменилось движение трамваев. Это связано с ремонтом трамвайной линии на улице Борчанинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми перекроют движение транспорта на улице Борчанинова в ночное время и по выходным. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города Перми. «На Борчанинова будет изменена схема движения в ночное время и по выходным. Будет перекрываться участок между улицами Пушкина и Луначарского. У автобусов №1, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 изменится движение с 23:00 до 6:00 по будним дням, а также в выходные», — сказано в сообщении. Уточняется, что во время перекрытия автобусы в сторону центрального рынка будут ездить по улицам Пушкина и Крисанова. Остановки «Универсам» не будет, но пассажиры смогут сесть в автобус или выйти на остановке «Трансагентство» или «Улица Пушкина». От центрального рынка транспорт будет ходить по улицам Пушкина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова. В этом направлении остановки не меняются. Ранее URA.RU писало, что в Перми изменилось движение трамваев. Это связано с ремонтом трамвайной линии на улице Борчанинова.