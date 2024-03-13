В Перми изменится движение трамваев

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Общественный транспорт. Пермь, трамвай 11, общественная остановка
Пассажирам придется пересаживаться на автобусы Фото:

В Перми с 18 марта изменится движение трамвая №5, а маршрут №12 на время отменят. Это связано с ремонтом дороги на улице Борчанинова.

«С 18 марта будет проводиться ремонт трамвайной линии на улице Борчанинова. Трамвай 12 временно не будет работать. На 11 маршруте увеличится количество вагонов. Маршрут 5 станет курсировать от остановки «Бахаревка» до остановки «Стахановская», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Чтобы добраться до станции «Пермь-2», пассажирам предлагают доезжать на трамвае до остановки «Улица Пушкина», а затем пересаживаться на автобусы №1 и 54. До улицы Ленина можно доехать на автобусе №67, а до улицы Попова — на автобусах №15, 20 и 53. До ЦУМа рекомендуют добираться на маршрутах №50, 51, 60 и 81 от остановки «Комсомольская площадь».

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В Перми с 18 марта изменится движение трамвая №5, а маршрут №12 на время отменят. Это связано с ремонтом дороги на улице Борчанинова. «С 18 марта будет проводиться ремонт трамвайной линии на улице Борчанинова. Трамвай 12 временно не будет работать. На 11 маршруте увеличится количество вагонов. Маршрут 5 станет курсировать от остановки «Бахаревка» до остановки «Стахановская», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Чтобы добраться до станции «Пермь-2», пассажирам предлагают доезжать на трамвае до остановки «Улица Пушкина», а затем пересаживаться на автобусы №1 и 54. До улицы Ленина можно доехать на автобусе №67, а до улицы Попова — на автобусах №15, 20 и 53. До ЦУМа рекомендуют добираться на маршрутах №50, 51, 60 и 81 от остановки «Комсомольская площадь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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