В Перми изменится движение трамваев

В Перми с 18 марта изменится движение трамвая №5, а маршрут №12 на время отменят. Это связано с ремонтом дороги на улице Борчанинова.
«С 18 марта будет проводиться ремонт трамвайной линии на улице Борчанинова. Трамвай 12 временно не будет работать. На 11 маршруте увеличится количество вагонов. Маршрут 5 станет курсировать от остановки «Бахаревка» до остановки «Стахановская», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Чтобы добраться до станции «Пермь-2», пассажирам предлагают доезжать на трамвае до остановки «Улица Пушкина», а затем пересаживаться на автобусы №1 и 54. До улицы Ленина можно доехать на автобусе №67, а до улицы Попова — на автобусах №15, 20 и 53. До ЦУМа рекомендуют добираться на маршрутах №50, 51, 60 и 81 от остановки «Комсомольская площадь».
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