В Перми изменится движение трамваев

13 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Пассажирам придется пересаживаться на автобусы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми с 18 марта изменится движение трамвая №5, а маршрут №12 на время отменят. Это связано с ремонтом дороги на улице Борчанинова. «С 18 марта будет проводиться ремонт трамвайной линии на улице Борчанинова. Трамвай 12 временно не будет работать. На 11 маршруте увеличится количество вагонов. Маршрут 5 станет курсировать от остановки «Бахаревка» до остановки «Стахановская», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Чтобы добраться до станции «Пермь-2», пассажирам предлагают доезжать на трамвае до остановки «Улица Пушкина», а затем пересаживаться на автобусы №1 и 54. До улицы Ленина можно доехать на автобусе №67, а до улицы Попова — на автобусах №15, 20 и 53. До ЦУМа рекомендуют добираться на маршрутах №50, 51, 60 и 81 от остановки «Комсомольская площадь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 18 марта изменится движение трамвая №5, а маршрут №12 на время отменят. Это связано с ремонтом дороги на улице Борчанинова. «С 18 марта будет проводиться ремонт трамвайной линии на улице Борчанинова. Трамвай 12 временно не будет работать. На 11 маршруте увеличится количество вагонов. Маршрут 5 станет курсировать от остановки «Бахаревка» до остановки «Стахановская», — сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Чтобы добраться до станции «Пермь-2», пассажирам предлагают доезжать на трамвае до остановки «Улица Пушкина», а затем пересаживаться на автобусы №1 и 54. До улицы Ленина можно доехать на автобусе №67, а до улицы Попова — на автобусах №15, 20 и 53. До ЦУМа рекомендуют добираться на маршрутах №50, 51, 60 и 81 от остановки «Комсомольская площадь».