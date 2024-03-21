21 марта 2024

Электрическое ноу-хау восхитило тундровиков Ямала. Видео

Ямальские тундровики испытали термоэлектрогенератор «Яля»
© Служба новостей «URA.RU»
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Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, север, надым, янао, арктика, нарты, ямал, туризм
Генератор позволяет вырабатывать электричество в чуме Фото:

Тундровикам Ямало-Ненецкого автономного округа представили многофункциональный термоэлектрогенератор «Яля». Отзывом об именном генераторе с URA.RU поделился ямальский активист Ейко Сэротэтто.

«К „Яле“ можно дополнительно подключить аккумулятор, есть два выхода USB. Он легкий, экологичный и позволяет экономить бензин. Работает термоэлектрогенератор за счет преобразования температуры печки или костра в электричество», — рассказал Сэротэтто корреспонденту URA.RU.

Термоэлектрогенератор может быть полезен для тундровиков и промысловиков в условиях отрыва от цивилизации. «Благодаря ему можно зарядить телефоны, солнечные панели и осветить чум. Изготовлен генератор в виде чайника, что очень важно любому коренному ямальцу. Вода для чая всегда должна быть горячей, чтобы в любой момент можно было его заварить для себя или гостей», — отметил Сэротэтто.

Термоэлектрогенератор «Яля» (перевод с ненецкого «свет» — примечание URA.RU) изобрел изобретатель из Аксарки (ЯНАО) Иван Поршнев. Прибор разрабатывался с учетом потребностей оленеводов, промысловиков и туристов. В данном генераторе используются термоэлектрогенераторные (ТЭГ) элементы, в которых используется эффект Зеебека, при котором электроэнергия вырабатывается при приложении к разным сторонам элемента разных температур. На данный момент «Яля» изготавливается по предзаказу с именной гравировкой для владельца.

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Тундровикам Ямало-Ненецкого автономного округа представили многофункциональный термоэлектрогенератор «Яля». Отзывом об именном генераторе с URA.RU поделился ямальский активист Ейко Сэротэтто. «К „Яле“ можно дополнительно подключить аккумулятор, есть два выхода USB. Он легкий, экологичный и позволяет экономить бензин. Работает термоэлектрогенератор за счет преобразования температуры печки или костра в электричество», — рассказал Сэротэтто корреспонденту URA.RU. Термоэлектрогенератор может быть полезен для тундровиков и промысловиков в условиях отрыва от цивилизации. «Благодаря ему можно зарядить телефоны, солнечные панели и осветить чум. Изготовлен генератор в виде чайника, что очень важно любому коренному ямальцу. Вода для чая всегда должна быть горячей, чтобы в любой момент можно было его заварить для себя или гостей», — отметил Сэротэтто. Термоэлектрогенератор «Яля» (перевод с ненецкого «свет» — примечание URA.RU) изобрел изобретатель из Аксарки (ЯНАО) Иван Поршнев. Прибор разрабатывался с учетом потребностей оленеводов, промысловиков и туристов. В данном генераторе используются термоэлектрогенераторные (ТЭГ) элементы, в которых используется эффект Зеебека, при котором электроэнергия вырабатывается при приложении к разным сторонам элемента разных температур. На данный момент «Яля» изготавливается по предзаказу с именной гравировкой для владельца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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