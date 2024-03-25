К обвалившейся шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), под завалами которой застряли двое рабочих, приехал прокурор города Игорь Гусаков. На мете ЧП проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
Прокуроры будут работать совместно со штабом по спасению рабочих, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Силами ВГСО уже установлен контакт с одним из шахтеров.
ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
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