К обвалившейся шахте «Кальинская» приехал прокурор, началась проверка. Фото

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
Прокуратура организовала проверку Фото:

К обвалившейся шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), под завалами которой застряли двое рабочих, приехал прокурор города Игорь Гусаков. На мете ЧП проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Прокуроры будут работать совместно со штабом по спасению рабочих, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Силами ВГСО уже установлен контакт с одним из шахтеров.

ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.

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К обвалившейся шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), под завалами которой застряли двое рабочих, приехал прокурор города Игорь Гусаков. На мете ЧП проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Прокуроры будут работать совместно со штабом по спасению рабочих, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Силами ВГСО уже установлен контакт с одним из шахтеров. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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