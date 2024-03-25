К обвалившейся шахте «Кальинская» приехал прокурор, началась проверка. Фото

25 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку Фото: Илья Московец © URA.RU К обвалившейся шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), под завалами которой застряли двое рабочих, приехал прокурор города Игорь Гусаков. На мете ЧП проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Прокуроры будут работать совместно со штабом по спасению рабочих, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Силами ВГСО уже установлен контакт с одним из шахтеров. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения. telegram-канал «Прокуратура Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К обвалившейся шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), под завалами которой застряли двое рабочих, приехал прокурор города Игорь Гусаков. На мете ЧП проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Прокуроры будут работать совместно со штабом по спасению рабочих, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Силами ВГСО уже установлен контакт с одним из шахтеров. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.