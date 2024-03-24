24 марта 2024

Куйвашев отправил мэра Североуральска к завалам «Кальинской» шахты

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев и Вагаршак Арутюнян. Екатеринбург, куйвашев евгений
О ходе спасательной операции будут докладывать Евгению Куйвашеву Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, работающим на месте обрушения в шахте «Кальинская». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты „Кальинская“, где утром 25 марта произошел горный удар. О ходе спасательной операции информировать главу региона. Также губернатор поручил свердловскому минздраву при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам», — объяснили в ДИП.

На данный момент под завалами остаются два шахтера. Они подают признаки жизни, стуча по трубам. Над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.

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Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, работающим на месте обрушения в шахте «Кальинская». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты „Кальинская“, где утром 25 марта произошел горный удар. О ходе спасательной операции информировать главу региона. Также губернатор поручил свердловскому минздраву при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам», — объяснили в ДИП. На данный момент под завалами остаются два шахтера. Они подают признаки жизни, стуча по трубам. Над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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