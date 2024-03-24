Куйвашев отправил мэра Североуральска к завалам «Кальинской» шахты

25 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

О ходе спасательной операции будут докладывать Евгению Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, работающим на месте обрушения в шахте «Кальинская». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты „Кальинская“, где утром 25 марта произошел горный удар. О ходе спасательной операции информировать главу региона. Также губернатор поручил свердловскому минздраву при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам», — объяснили в ДИП. На данный момент под завалами остаются два шахтера. Они подают признаки жизни, стуча по трубам. Над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, работающим на месте обрушения в шахте «Кальинская». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты „Кальинская“, где утром 25 марта произошел горный удар. О ходе спасательной операции информировать главу региона. Также губернатор поручил свердловскому минздраву при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам», — объяснили в ДИП. На данный момент под завалами остаются два шахтера. Они подают признаки жизни, стуча по трубам. Над их спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия.