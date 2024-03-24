Установлен контакт с одним из свердловских шахтеров, оказавшихся под завалом

25 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Медики оказывают необходимую помощь шахтеру (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военизированный горноспасательный отряд установил контакт с Алексеем Амозовым — одним из двух рабочих, оказавшихся под завалом на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «Силами Военизированного горноспасательного отряда с горнорабочим очистного забоя Алексеем Амозовым установлен контакт», — сказано в сообщении. Медики ВГСО уже оказывают мужчине необходимую помощь. О втором застрявшем шахтере информация не поступала. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военизированный горноспасательный отряд установил контакт с Алексеем Амозовым — одним из двух рабочих, оказавшихся под завалом на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «Силами Военизированного горноспасательного отряда с горнорабочим очистного забоя Алексеем Амозовым установлен контакт», — сказано в сообщении. Медики ВГСО уже оказывают мужчине необходимую помощь. О втором застрявшем шахтере информация не поступала. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.