24 марта 2024

Установлен контакт с одним из свердловских шахтеров, оказавшихся под завалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, работа под землей, забой
Медики оказывают необходимую помощь шахтеру (архивное фото) Фото:

Военизированный горноспасательный отряд установил контакт с Алексеем Амозовым — одним из двух рабочих, оказавшихся под завалом на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».

«Силами Военизированного горноспасательного отряда с горнорабочим очистного забоя Алексеем Амозовым установлен контакт», — сказано в сообщении. Медики ВГСО уже оказывают мужчине необходимую помощь.

О втором застрявшем шахтере информация не поступала. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.

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Военизированный горноспасательный отряд установил контакт с Алексеем Амозовым — одним из двух рабочих, оказавшихся под завалом на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «Силами Военизированного горноспасательного отряда с горнорабочим очистного забоя Алексеем Амозовым установлен контакт», — сказано в сообщении. Медики ВГСО уже оказывают мужчине необходимую помощь. О втором застрявшем шахтере информация не поступала. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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