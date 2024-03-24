Установлен контакт с одним из свердловских шахтеров, оказавшихся под завалом

Военизированный горноспасательный отряд установил контакт с Алексеем Амозовым — одним из двух рабочих, оказавшихся под завалом на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».
«Силами Военизированного горноспасательного отряда с горнорабочим очистного забоя Алексеем Амозовым установлен контакт», — сказано в сообщении. Медики ВГСО уже оказывают мужчине необходимую помощь.
О втором застрявшем шахтере информация не поступала. ЧП произошло ранним утром 25 марта. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
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