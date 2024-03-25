Создан штаб по спасению свердловских шахтеров из-под завала. Фото

25 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Для спасения двух рабочих, застрявших под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), создан штаб, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «При поддержке компании оперативно создан штаб, его возглавил командир отряда ВГСО Урала Игорь Куковякин. С командой штаба работает прокурор Североуральска Игорь Гусаков», — сказано в сообщении. ЧП произошло ранним утром 25 марта. В настоящее время силами ВГСО установлен контакт с одним из шахтеров. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.