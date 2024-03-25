Для спасения двух рабочих, застрявших под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), создан штаб, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».
«При поддержке компании оперативно создан штаб, его возглавил командир отряда ВГСО Урала Игорь Куковякин. С командой штаба работает прокурор Североуральска Игорь Гусаков», — сказано в сообщении.
ЧП произошло ранним утром 25 марта. В настоящее время силами ВГСО установлен контакт с одним из шахтеров. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
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