Создан штаб по спасению свердловских шахтеров из-под завала. Фото

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Березовское золотоносное месторождение. Березовский , добыча руды, шахтеры, горняки, березовский золотоносный рудник, шахта
Штаб возглавил командир отряда ВГСО Урала Игорь Куковякин (архивное фото) Фото:
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В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Для спасения двух рабочих, застрявших под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), создан штаб, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».

«При поддержке компании оперативно создан штаб, его возглавил командир отряда ВГСО Урала Игорь Куковякин. С командой штаба работает прокурор Североуральска Игорь Гусаков», — сказано в сообщении.

ЧП произошло ранним утром 25 марта. В настоящее время силами ВГСО установлен контакт с одним из шахтеров. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.

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Для спасения двух рабочих, застрявших под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), создан штаб, который возглавил командир Военизированного горноспасательного отряда Игорь Куковякин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «При поддержке компании оперативно создан штаб, его возглавил командир отряда ВГСО Урала Игорь Куковякин. С командой штаба работает прокурор Североуральска Игорь Гусаков», — сказано в сообщении. ЧП произошло ранним утром 25 марта. В настоящее время силами ВГСО установлен контакт с одним из шахтеров. Над спасением работают 12 человек горноспасательного отряда, а также наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам, которые находятся на месте обрушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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