Суд вынес приговор пермяку, который убил родного брата

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соликамский городской суд Пермского края приговорил местного жителя, зарезавшего ножом родного брата, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщили на сайте прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года братья поссорились во время застолья. Подсудимый схватил нож и нанес им своему брату не менее 15 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия. Приговор суда не вступил в законную силу.