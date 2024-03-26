26 марта 2024

Суд вынес приговор пермяку, который убил родного брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы Фото:

Соликамский городской суд Пермского края приговорил местного жителя, зарезавшего ножом родного брата, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщили на сайте прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года братья поссорились во время застолья. Подсудимый схватил нож и нанес им своему брату не менее 15 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Соликамский городской суд Пермского края приговорил местного жителя, зарезавшего ножом родного брата, к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сообщили на сайте прокуратуры. Установлено, что в декабре 2023 года братья поссорились во время застолья. Подсудимый схватил нож и нанес им своему брату не менее 15 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия. Приговор суда не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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