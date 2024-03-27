«Страна.ua»: Запад послал сигнал о запрете обсуждения легитимности Зеленского

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Запад против обсуждения легитимности Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры могли наложить запрет на обсуждение украинскими политиками вопроса о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после окончания его срока полномочий в мае. Такая позиция направлена на предотвращение политической дестабилизации, пишет «Страна.ua».

«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что „раскачивать лодку“ сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин может усилить давление на Украину», — говорится в материале.

Издание также отметило, что снижение активности дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с внешним влиянием, но и с отсутствием активной позиции со стороны отдельных украинских политических деятелей. В частности, упомянута политическая пассивность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Зеленский захотел получить войска Франции, чтобы использовать их на Украине для подавления протестов. Также, по словам Рогова, украинский президент планирует провести при помощи контингента НАТО репрессии.

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Западные партнеры могли наложить запрет на обсуждение украинскими политиками вопроса о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после окончания его срока полномочий в мае. Такая позиция направлена на предотвращение политической дестабилизации, пишет «Страна.ua». «Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что „раскачивать лодку“ сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин может усилить давление на Украину», — говорится в материале. Издание также отметило, что снижение активности дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с внешним влиянием, но и с отсутствием активной позиции со стороны отдельных украинских политических деятелей. В частности, упомянута политическая пассивность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Зеленский захотел получить войска Франции, чтобы использовать их на Украине для подавления протестов. Также, по словам Рогова, украинский президент планирует провести при помощи контингента НАТО репрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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