Запад против обсуждения легитимности Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные партнеры могли наложить запрет на обсуждение украинскими политиками вопроса о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после окончания его срока полномочий в мае. Такая позиция направлена на предотвращение политической дестабилизации, пишет «Страна.ua».

«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что „раскачивать лодку“ сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин может усилить давление на Украину», — говорится в материале.

Издание также отметило, что снижение активности дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с внешним влиянием, но и с отсутствием активной позиции со стороны отдельных украинских политических деятелей. В частности, упомянута политическая пассивность бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Зеленский захотел получить войска Франции, чтобы использовать их на Украине для подавления протестов. Также, по словам Рогова, украинский президент планирует провести при помощи контингента НАТО репрессии.