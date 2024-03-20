Рогов объяснил, зачем Зеленскому понадобились французские войска

Рогов: французские войска нужны Зеленскому для подавления протестных настроений

20 марта 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Иностранный контингент поможет Владимиру Зеленскому удержать власть, заявил Владимир Рогов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французский контингент необходим президенту Украины Владимиру Зеленскому преимущественно для проведения репрессий и подавления протестных настроений в стране. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что это в значительной мере является оккупационным контингентом, который может быть использован не столько для боевых действий против России, сколько для подавления протестов на территориях, контролируемых Западом, в постукраинском пространстве. Рогов подчеркнул, что в связи с тем, что на Украине отменены президентские выборы, к маю уже никто, даже на Западе, не сможет оспорить нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента. Он отметил, что все сроки, по которым Зеленский может занимать президентское кресло, истекут в мае. Следовательно, Зеленский готовится к противостоянию на территории, контролируемой им, и здесь ему нужен французский контингент, заключил Рогов. Франция готовит контингент из около двух тысяч солдат, которые будут отправлены на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок и тревогу у французской общественности. Экс-премьер Франции Доминик де Вильпен подчеркнул, что эскалация конфликта может негативно сказаться на западных странах, и Россия не станет бездействовать, передает «Утро.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский контингент необходим президенту Украины Владимиру Зеленскому преимущественно для проведения репрессий и подавления протестных настроений в стране. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что это в значительной мере является оккупационным контингентом, который может быть использован не столько для боевых действий против России, сколько для подавления протестов на территориях, контролируемых Западом, в постукраинском пространстве. Рогов подчеркнул, что в связи с тем, что на Украине отменены президентские выборы, к маю уже никто, даже на Западе, не сможет оспорить нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента. Он отметил, что все сроки, по которым Зеленский может занимать президентское кресло, истекут в мае. Следовательно, Зеленский готовится к противостоянию на территории, контролируемой им, и здесь ему нужен французский контингент, заключил Рогов. Франция готовит контингент из около двух тысяч солдат, которые будут отправлены на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок и тревогу у французской общественности. Экс-премьер Франции Доминик де Вильпен подчеркнул, что эскалация конфликта может негативно сказаться на западных странах, и Россия не станет бездействовать, передает «Утро.ру».