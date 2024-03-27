Президент Кубы осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования

27 марта 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Диас-Канель заявил, что Россия всегда может рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Кубы Фото: Александр Щербак/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. Он также прибыл в посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований, которую открыли в связи с трагедией. Об этом сообщает российское посольство на Кубе. «Решительно осуждаем это варварское деяние, причинившее столько боли и страданий российскому народу», — передает telegram-канал посольства России на Кубе слова Диас-Канеля. Отмечается, что он прибыл в посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открывшейся в связи с терактом в Красногорске. Глава Кубы добавил, что убежден в том, что единство России после этого не будет поколеблено. Также он выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, российское правительство и народ страны всегда могут рассчитывать на поддержку и солидарность жителей Кубы. В результате происшествия погибло 140 человек, еще 360 человек пострадали. Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили помощь пострадавшим в размере 100 млн рублей. Также артист отметил, что во время восстановления «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал в память жертв трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил теракт, произошедший 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле», и выразил свои соболезнования по этому поводу. Он также прибыл в посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований, которую открыли в связи с трагедией. Об этом сообщает российское посольство на Кубе. «Решительно осуждаем это варварское деяние, причинившее столько боли и страданий российскому народу», — передает telegram-канал посольства России на Кубе слова Диас-Канеля. Отмечается, что он прибыл в посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открывшейся в связи с терактом в Красногорске. Глава Кубы добавил, что убежден в том, что единство России после этого не будет поколеблено. Также он выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, российское правительство и народ страны всегда могут рассчитывать на поддержку и солидарность жителей Кубы. В результате происшествия погибло 140 человек, еще 360 человек пострадали. Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили помощь пострадавшим в размере 100 млн рублей. Также артист отметил, что во время восстановления «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал в память жертв трагедии.