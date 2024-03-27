Певец Эмин и владелец «Крокуса» направили 100 млн рублей жертвам теракта

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Семья Агаларовых направили в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе» 100 млн рублей Фото:
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Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group.

«Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».

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Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group. «Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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