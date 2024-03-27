Певец Эмин и владелец «Крокуса» направили 100 млн рублей жертвам теракта

Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group.
«Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».
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Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group. «Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».