Певец Эмин и владелец «Крокуса» направили 100 млн рублей жертвам теракта

27 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Семья Агаларовых направили в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе» 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group. «Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и его отец, владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщает telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Crocus Group. «Араз и Эмин Агаларовы направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим при теракте в „Крокусе“. Это сообщили в Crocus Group», — пишут авторы канала. Ранее певец Эмин сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» будет создан мемориал, посвященный жертвам трагедии. Концерт певца, который должен был пройти 25 марта в Тюмени, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».