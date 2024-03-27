27 марта 2024

Водитель погиб в ДТП с участием фуры на пермской трассе

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В аварии на пермской трассе погиб водитель иномарки (архивное фото) Фото:

На участке дороги М7-Волга «Подъезд к Перми» 27 марта вечером столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км трассы в районе Очер начал совершать обгон в запрещающем месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает краевое ГИБДД.

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На участке дороги М7-Волга «Подъезд к Перми» 27 марта вечером столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км трассы в районе Очер начал совершать обгон в запрещающем месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает краевое ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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