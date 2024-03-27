Водитель погиб в ДТП с участием фуры на пермской трассе

На участке дороги М7-Волга «Подъезд к Перми» 27 марта вечером столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Пермскому краю.
«Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км трассы в районе Очер начал совершать обгон в запрещающем месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает краевое ГИБДД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.