Водитель погиб в ДТП с участием фуры на пермской трассе

В аварии на пермской трассе погиб водитель иномарки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На участке дороги М7-Волга «Подъезд к Перми» 27 марта вечером столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км трассы в районе Очер начал совершать обгон в запрещающем месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные представителей Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает краевое ГИБДД.