Происшествия Парней, которые убили свердловчанина возле школы, отправили в колонию 28 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 + Осужденные не признали свою вину (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Троих парней, которые в 2021 году до смерти забили 32-летнего екатеринбуржца возле школы, отправили в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденные получили по восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. Драка произошла в ночь на 22 мая 2021 года возле школы №36. Екатеринбуржцы нанесли мужчине 16 ударов руками и ногами. Он скончался на месте происшествия. Свою вину никто из фигурантов не признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Троих парней, которые в 2021 году до смерти забили 32-летнего екатеринбуржца возле школы, отправили в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденные получили по восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. Драка произошла в ночь на 22 мая 2021 года возле школы №36. Екатеринбуржцы нанесли мужчине 16 ударов руками и ногами. Он скончался на месте происшествия. Свою вину никто из фигурантов не признал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям