Парней, которые убили свердловчанина возле школы, отправили в колонию

Осужденные не признали свою вину (архивное фото)
Троих парней, которые в 2021 году до смерти забили 32-летнего екатеринбуржца возле школы, отправили в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Осужденные получили по восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.
Драка произошла в ночь на 22 мая 2021 года возле школы №36. Екатеринбуржцы нанесли мужчине 16 ударов руками и ногами. Он скончался на месте происшествия. Свою вину никто из фигурантов не признал.
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