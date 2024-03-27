27 марта 2024

Парней, которые убили свердловчанина возле школы, отправили в колонию

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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Осужденные не признали свою вину (архивное фото) Фото:

Троих парней, которые в 2021 году до смерти забили 32-летнего екатеринбуржца возле школы, отправили в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Осужденные получили по восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Драка произошла в ночь на 22 мая 2021 года возле школы №36. Екатеринбуржцы нанесли мужчине 16 ударов руками и ногами. Он скончался на месте происшествия. Свою вину никто из фигурантов не признал.

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Троих парней, которые в 2021 году до смерти забили 32-летнего екатеринбуржца возле школы, отправили в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденные получили по восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. Драка произошла в ночь на 22 мая 2021 года возле школы №36. Екатеринбуржцы нанесли мужчине 16 ударов руками и ногами. Он скончался на месте происшествия. Свою вину никто из фигурантов не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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