27 марта 2024

В Свердловской области открыли новый пункт по набору контрактников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отбор пройдет с 27 марта по 1 апреля (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) с 27 марта по 1 апреля на проспекте Победы,65 организовали мобильный пункт по набору желающих служить на контрактной основе. Об этом сообщили в официальной группе соцсети «ВКонтакте» мэрии города.

«Отбор пройдет в рамках акции „Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!“. Все поданные заявления от каменцев будут рассмотрены в Екатеринбурге. В случае положительного решения кандидату назначат время, когда и куда необходимо прибыть», — сказано в сообщении.

Для подачи заявления на службу необходимо иметь при себе военный билет (если есть), паспорт ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. Возраст кандидатов-мужчин начинается от 18 до 65 лет, а у женщин от 18 до 45 лет.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) с 27 марта по 1 апреля на проспекте Победы,65 организовали мобильный пункт по набору желающих служить на контрактной основе. Об этом сообщили в официальной группе соцсети «ВКонтакте» мэрии города. «Отбор пройдет в рамках акции „Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!“. Все поданные заявления от каменцев будут рассмотрены в Екатеринбурге. В случае положительного решения кандидату назначат время, когда и куда необходимо прибыть», — сказано в сообщении. Для подачи заявления на службу необходимо иметь при себе военный билет (если есть), паспорт ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. Возраст кандидатов-мужчин начинается от 18 до 65 лет, а у женщин от 18 до 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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