В Каменске-Уральском (Свердловская область) с 27 марта по 1 апреля на проспекте Победы,65 организовали мобильный пункт по набору желающих служить на контрактной основе. Об этом сообщили в официальной группе соцсети «ВКонтакте» мэрии города.
«Отбор пройдет в рамках акции „Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!“. Все поданные заявления от каменцев будут рассмотрены в Екатеринбурге. В случае положительного решения кандидату назначат время, когда и куда необходимо прибыть», — сказано в сообщении.
Для подачи заявления на службу необходимо иметь при себе военный билет (если есть), паспорт ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. Возраст кандидатов-мужчин начинается от 18 до 65 лет, а у женщин от 18 до 45 лет.
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