На всех объектах транспорта усилены меры безопасности после теракта в «Крокусе»

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, транспортная безопасность, полицейский патруль, кинолог с собакой, транспортная полиция
На всех объектах транспорта усилены меры безопасности Фото:
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После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности. Об этом заявил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин.

«На всех объектах усилены меры [безопасности — ред]. Работают органы внутренних дел, кинологи с собаками и подразделения транспортной безопасности. Проводятся досмотровые мероприятия», — заявил Калинкин РИА Новости.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по людям. Погибли 143 человека. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек.

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После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности. Об этом заявил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин. «На всех объектах усилены меры [безопасности — ред]. Работают органы внутренних дел, кинологи с собаками и подразделения транспортной безопасности. Проводятся досмотровые мероприятия», — заявил Калинкин РИА Новости. Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по людям. Погибли 143 человека. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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