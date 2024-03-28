На всех объектах транспорта усилены меры безопасности после теракта в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности. Об этом заявил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин.
«На всех объектах усилены меры [безопасности — ред]. Работают органы внутренних дел, кинологи с собаками и подразделения транспортной безопасности. Проводятся досмотровые мероприятия», — заявил Калинкин РИА Новости.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по людям. Погибли 143 человека. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек.
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