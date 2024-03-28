Общество На всех объектах транспорта усилены меры безопасности после теракта в «Крокусе» 28 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + На всех объектах транспорта усилены меры безопасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности. Об этом заявил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин. «На всех объектах усилены меры [безопасности — ред]. Работают органы внутренних дел, кинологи с собаками и подразделения транспортной безопасности. Проводятся досмотровые мероприятия», — заявил Калинкин РИА Новости. Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по людям. Погибли 143 человека. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены меры безопасности. Об этом заявил начальник ГУМВД РФ на транспорте Олег Калинкин. «На всех объектах усилены меры [безопасности — ред]. Работают органы внутренних дел, кинологи с собаками и подразделения транспортной безопасности. Проводятся досмотровые мероприятия», — заявил Калинкин РИА Новости. Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по людям. Погибли 143 человека. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Всего задержаны 11 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям