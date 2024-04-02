Глава уральского Сбера поделился планами развития с полпредом Якушевым

02 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил о необходимость развития искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел встречу с главой уральского Сбербанка Петром Колтыпиным, в ходе которой обсудил дальнейший план развития организации в Уральском федеральном округе. Среди них — развитию искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе полпредства. «Колтыпин также озвучил дальнейшие планы развития. Среди них — реализация цифровых сервисов для жителей УрФО в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и транспорта», — сказано в сообщении. Также глава уральского Сбера предложил взаимодействовать с застройщиками. По словам Якушева, проекты по развитию искусственного интеллекта должны применяться максимально широко. «В условиях острого кадрового вопроса внедрение таких цифровых технологий становится жизненной необходимостью во всех сферах», — отметил полпред УрФО. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. Провести личную встречу с ним также уже успел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсудив реализацию социальных проектов в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел встречу с главой уральского Сбербанка Петром Колтыпиным, в ходе которой обсудил дальнейший план развития организации в Уральском федеральном округе. Среди них — развитию искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе полпредства. «Колтыпин также озвучил дальнейшие планы развития. Среди них — реализация цифровых сервисов для жителей УрФО в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и транспорта», — сказано в сообщении. Также глава уральского Сбера предложил взаимодействовать с застройщиками. По словам Якушева, проекты по развитию искусственного интеллекта должны применяться максимально широко. «В условиях острого кадрового вопроса внедрение таких цифровых технологий становится жизненной необходимостью во всех сферах», — отметил полпред УрФО. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. Провести личную встречу с ним также уже успел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсудив реализацию социальных проектов в регионе.