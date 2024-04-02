Глава уральского Сбера поделился планами развития с полпредом Якушевым

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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев заявил о необходимость развития искусственного интеллекта Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел встречу с главой уральского Сбербанка Петром Колтыпиным, в ходе которой обсудил дальнейший план развития организации в Уральском федеральном округе. Среди них — развитию искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Колтыпин также озвучил дальнейшие планы развития. Среди них — реализация цифровых сервисов для жителей УрФО в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и транспорта», — сказано в сообщении. Также глава уральского Сбера предложил взаимодействовать с застройщиками.

По словам Якушева, проекты по развитию искусственного интеллекта должны применяться максимально широко. «В условиях острого кадрового вопроса внедрение таких цифровых технологий становится жизненной необходимостью во всех сферах», — отметил полпред УрФО.

О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. Провести личную встречу с ним также уже успел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсудив реализацию социальных проектов в регионе.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел встречу с главой уральского Сбербанка Петром Колтыпиным, в ходе которой обсудил дальнейший план развития организации в Уральском федеральном округе. Среди них — развитию искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе полпредства. «Колтыпин также озвучил дальнейшие планы развития. Среди них — реализация цифровых сервисов для жителей УрФО в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и транспорта», — сказано в сообщении. Также глава уральского Сбера предложил взаимодействовать с застройщиками. По словам Якушева, проекты по развитию искусственного интеллекта должны применяться максимально широко. «В условиях острого кадрового вопроса внедрение таких цифровых технологий становится жизненной необходимостью во всех сферах», — отметил полпред УрФО. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. Провести личную встречу с ним также уже успел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обсудив реализацию социальных проектов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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