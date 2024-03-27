Куйвашев принял нового главу уральского Сбера

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День предпринимательства в доме Севастьянова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отметил роль Сбера в экономике региона Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со старшим вице-президентом Сбера Татьяной Галкиной и председателем Волго-Вятского банка Сбера Петром Колтыпиным, который с апреля возглавит Уральский банк, реализацию социальных проектов на территории Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

«Сбербанк — один из ключевых партнеров Свердловской области в решении стратегических вопросов развития региона, повышении качества жизни людей. Рассчитываю, что партнерство Сбера с регионом продолжит укрепляться», — отметил Куйвашев во время рабочей встречи. В свою очередь, Колтыпин подчеркнул, что Сбер финансирует застройщиков, поддерживает потребительский сектор. По его мнению, у региона есть большой потенциал для внедрения ряда цифровых проектов.

О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. По слухам, с некоторыми другими представителями свердловского истеблишмента он уже знаком: Колтыпина замечали в VIP-ложе на одном из недавних домашних матчей «Автомобилиста».

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Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со старшим вице-президентом Сбера Татьяной Галкиной и председателем Волго-Вятского банка Сбера Петром Колтыпиным, который с апреля возглавит Уральский банк, реализацию социальных проектов на территории Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики. «Сбербанк — один из ключевых партнеров Свердловской области в решении стратегических вопросов развития региона, повышении качества жизни людей. Рассчитываю, что партнерство Сбера с регионом продолжит укрепляться», — отметил Куйвашев во время рабочей встречи. В свою очередь, Колтыпин подчеркнул, что Сбер финансирует застройщиков, поддерживает потребительский сектор. По его мнению, у региона есть большой потенциал для внедрения ряда цифровых проектов. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. По слухам, с некоторыми другими представителями свердловского истеблишмента он уже знаком: Колтыпина замечали в VIP-ложе на одном из недавних домашних матчей «Автомобилиста».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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