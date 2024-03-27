Куйвашев принял нового главу уральского Сбера

27 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отметил роль Сбера в экономике региона Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со старшим вице-президентом Сбера Татьяной Галкиной и председателем Волго-Вятского банка Сбера Петром Колтыпиным, который с апреля возглавит Уральский банк, реализацию социальных проектов на территории Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики. «Сбербанк — один из ключевых партнеров Свердловской области в решении стратегических вопросов развития региона, повышении качества жизни людей. Рассчитываю, что партнерство Сбера с регионом продолжит укрепляться», — отметил Куйвашев во время рабочей встречи. В свою очередь, Колтыпин подчеркнул, что Сбер финансирует застройщиков, поддерживает потребительский сектор. По его мнению, у региона есть большой потенциал для внедрения ряда цифровых проектов. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. По слухам, с некоторыми другими представителями свердловского истеблишмента он уже знаком: Колтыпина замечали в VIP-ложе на одном из недавних домашних матчей «Автомобилиста». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со старшим вице-президентом Сбера Татьяной Галкиной и председателем Волго-Вятского банка Сбера Петром Колтыпиным, который с апреля возглавит Уральский банк, реализацию социальных проектов на территории Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики. «Сбербанк — один из ключевых партнеров Свердловской области в решении стратегических вопросов развития региона, повышении качества жизни людей. Рассчитываю, что партнерство Сбера с регионом продолжит укрепляться», — отметил Куйвашев во время рабочей встречи. В свою очередь, Колтыпин подчеркнул, что Сбер финансирует застройщиков, поддерживает потребительский сектор. По его мнению, у региона есть большой потенциал для внедрения ряда цифровых проектов. О грядущем переводе Колтыпина в Екатеринбург URA.RU сообщало в начале марта. Волго-вятским подразделением Сбера он управляет с 2016 года. По слухам, с некоторыми другими представителями свердловского истеблишмента он уже знаком: Колтыпина замечали в VIP-ложе на одном из недавних домашних матчей «Автомобилиста».