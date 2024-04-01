Табличка из Дома правительства ХМАО обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Фото

02 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Раритетная табличка из зала заседаний Белого дома ХМАО обнаружилась в одном из барбершопов Фото: Елена Антипина @ URA.RU Раритетная табличка из Дома правительства ХМАО с надписью «Зал заседаний» обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Ее случайно нашел корреспондент URA.RU в Ханты-Мансийске. Старожилы-чиновники в конфиденциальной беседе припомнили, что такие вывески были в ходу более 15 лет назад. «Да, это старая табличка, такие были в ходу лет 15 назад. С тех пор дизайн немного поменялся. Точно даже не скажу, где именно она висела — в правительстве или в думе», — сообщил собеседник агентства, увидев фото. Сотрудники салона не смогли прояснить историю появления раритета. По их словам, ни к думе ХМАО, ни к окружному правительству его владельцы отношения не имеют. Тайну появления артефакта на двери клозета разгадать пока не удалось, потому что в правительстве, как говорят, ничего не пропадало. «Скорее всего, во время ремонта указатель демонтировали, хотели выбросить, но кто-то его забрал и придумал такое необычное применение», — говорят чиновники. Табличка из зала заседаний Дома правительства ХМАО украшает туалет в барбершопе окружной столицы Фото: Елена Антипина @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раритетная табличка из Дома правительства ХМАО с надписью «Зал заседаний» обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Ее случайно нашел корреспондент URA.RU в Ханты-Мансийске. Старожилы-чиновники в конфиденциальной беседе припомнили, что такие вывески были в ходу более 15 лет назад. «Да, это старая табличка, такие были в ходу лет 15 назад. С тех пор дизайн немного поменялся. Точно даже не скажу, где именно она висела — в правительстве или в думе», — сообщил собеседник агентства, увидев фото. Сотрудники салона не смогли прояснить историю появления раритета. По их словам, ни к думе ХМАО, ни к окружному правительству его владельцы отношения не имеют. Тайну появления артефакта на двери клозета разгадать пока не удалось, потому что в правительстве, как говорят, ничего не пропадало. «Скорее всего, во время ремонта указатель демонтировали, хотели выбросить, но кто-то его забрал и придумал такое необычное применение», — говорят чиновники.