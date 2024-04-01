01 апреля 2024

Табличка из Дома правительства ХМАО обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Раритетная табличка из зала заседаний Белого дома ХМАО обнаружилась в одном из барбершопов
Раритетная табличка из зала заседаний Белого дома ХМАО обнаружилась в одном из барбершопов Фото:

Раритетная табличка из Дома правительства ХМАО с надписью «Зал заседаний» обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Ее случайно нашел корреспондент URA.RU в Ханты-Мансийске. Старожилы-чиновники в конфиденциальной беседе припомнили, что такие вывески были в ходу более 15 лет назад.

«Да, это старая табличка, такие были в ходу лет 15 назад. С тех пор дизайн немного поменялся. Точно даже не скажу, где именно она висела — в правительстве или в думе», — сообщил собеседник агентства, увидев фото.

Сотрудники салона не смогли прояснить историю появления раритета. По их словам, ни к думе ХМАО, ни к окружному правительству его владельцы отношения не имеют. Тайну появления артефакта на двери клозета разгадать пока не удалось, потому что в правительстве, как говорят, ничего не пропадало. «Скорее всего, во время ремонта указатель демонтировали, хотели выбросить, но кто-то его забрал и придумал такое необычное применение», — говорят чиновники.

Табличка из зала заседаний Дома правительства ХМАО украшает туалет в барбершопе окружной столицы
Табличка из зала заседаний Дома правительства ХМАО украшает туалет в барбершопе окружной столицы
Фото:

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Раритетная табличка из Дома правительства ХМАО с надписью «Зал заседаний» обнаружилась на двери туалета в барбершопе. Ее случайно нашел корреспондент URA.RU в Ханты-Мансийске. Старожилы-чиновники в конфиденциальной беседе припомнили, что такие вывески были в ходу более 15 лет назад. «Да, это старая табличка, такие были в ходу лет 15 назад. С тех пор дизайн немного поменялся. Точно даже не скажу, где именно она висела — в правительстве или в думе», — сообщил собеседник агентства, увидев фото. Сотрудники салона не смогли прояснить историю появления раритета. По их словам, ни к думе ХМАО, ни к окружному правительству его владельцы отношения не имеют. Тайну появления артефакта на двери клозета разгадать пока не удалось, потому что в правительстве, как говорят, ничего не пропадало. «Скорее всего, во время ремонта указатель демонтировали, хотели выбросить, но кто-то его забрал и придумал такое необычное применение», — говорят чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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