В пермском Кудымкаре на огороде нашли тело пропавшего два месяца мужчины

03 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Тело много недель пролежало в под снегом в огороде (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад. «Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости». По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад. «Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости». По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует.