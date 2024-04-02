В пермском Кудымкаре на огороде нашли тело пропавшего два месяца мужчины

В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад.
«Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости».
По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует.
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В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад. «Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости». По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует.