02 апреля 2024

В пермском Кудымкаре на огороде нашли тело пропавшего два месяца мужчины

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Тело много недель пролежало в под снегом в огороде (архивное фото) Фото:

В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад.

«Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости».

По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует.

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В Кудымкаре Пермского края на одном из огородов 3 апреля обнаружили труп мужчины. По словам местного жителя Андрея Головина, это его брат, который пропал два месяца назад. «Там труп лежит брата. Его убили, я это точно знаю. Это мой родной брат, Головин Александр Васильевич, ему был 41 год. Вообще пропал он два месяца назад», — рассказал мужчина изданию «Парма-Новости». По словам Андрея Головина, он сам заявлял ранее о пропаже брата. Также его разыскивали сотрудники ГУФСИН. Мужчина был ранее судим и не явился на очередную отметку. Руководитель Кудымкарского следственного отдела Татьяна Вековшинина пока ситуацию не комментирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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