В свердловском городе насмерть разбился рабочий

Погибший работал без страховки
В Нижней Туре (Свердловская область) днем 3 апреля на улице Усошина насмерть разбился рабочий. Очевидцы рассказали, что мужчина работал без страховки.
«Инцидент произошел сегодня днем по адресу: улица Усошина,6. Мужчина работал без страховки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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