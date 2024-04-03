В свердловском городе насмерть разбился рабочий

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Погибший работал без страховки Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) днем 3 апреля на улице Усошина насмерть разбился рабочий. Очевидцы рассказали, что мужчина работал без страховки.

«Инцидент произошел сегодня днем по адресу: улица Усошина,6. Мужчина работал без страховки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Нижней Туре (Свердловская область) днем 3 апреля на улице Усошина насмерть разбился рабочий. Очевидцы рассказали, что мужчина работал без страховки. «Инцидент произошел сегодня днем по адресу: улица Усошина,6. Мужчина работал без страховки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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