Начальника отдела полиции Коммунарки уволили после задержания

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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, отчет, полиция, доклад, руки, шариковая ручка
Андрея Тургенева подозревают в том, что он брал взятки за фиктивную регистрацию иностранцев Фото:

В Москве уволен начальник отдела полиции «Коммунарский» АндрейТургенев. Об этом сообщили в МВД РФ. Ранее его задержали по подозрению в организации незаконной миграции.

«В Новой Москве из органов внутренних дел уволили начальника отдела полиции „Коммунарский“ Андрея Тургенева. Еще один сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проверки», — рассказали в пресс-службе МВД России, передает «Интерфакс».

Отмечается, что если вина второго человека подтвердится, то он понесет наказание по всей строгости закона. Также он будет уволен по отрицательным основаниям.

До этого Тургенева задержали в Москве. Ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками он фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки.

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В Москве уволен начальник отдела полиции «Коммунарский» АндрейТургенев. Об этом сообщили в МВД РФ. Ранее его задержали по подозрению в организации незаконной миграции. «В Новой Москве из органов внутренних дел уволили начальника отдела полиции „Коммунарский“ Андрея Тургенева. Еще один сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проверки», — рассказали в пресс-службе МВД России, передает «Интерфакс». Отмечается, что если вина второго человека подтвердится, то он понесет наказание по всей строгости закона. Также он будет уволен по отрицательным основаниям. До этого Тургенева задержали в Москве. Ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками он фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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