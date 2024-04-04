Общество Начальника отдела полиции Коммунарки уволили после задержания 04 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Андрея Тургенева подозревают в том, что он брал взятки за фиктивную регистрацию иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве уволен начальник отдела полиции «Коммунарский» АндрейТургенев. Об этом сообщили в МВД РФ. Ранее его задержали по подозрению в организации незаконной миграции. «В Новой Москве из органов внутренних дел уволили начальника отдела полиции „Коммунарский“ Андрея Тургенева. Еще один сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проверки», — рассказали в пресс-службе МВД России, передает «Интерфакс». Отмечается, что если вина второго человека подтвердится, то он понесет наказание по всей строгости закона. Также он будет уволен по отрицательным основаниям. До этого Тургенева задержали в Москве. Ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками он фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве уволен начальник отдела полиции «Коммунарский» АндрейТургенев. Об этом сообщили в МВД РФ. Ранее его задержали по подозрению в организации незаконной миграции. «В Новой Москве из органов внутренних дел уволили начальника отдела полиции „Коммунарский“ Андрея Тургенева. Еще один сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проверки», — рассказали в пресс-службе МВД России, передает «Интерфакс». Отмечается, что если вина второго человека подтвердится, то он понесет наказание по всей строгости закона. Также он будет уволен по отрицательным основаниям. До этого Тургенева задержали в Москве. Ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками он фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям