В Москве задержан полковник МВД по подозрению в организации незаконной миграции

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Полковника Андрея Тургенева обвиняют в организации незаконной миграции, пишет РБК Фото:

Бывший руководитель отделения внутренних дел «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев задержан в Москве. Его подозревают в организации незаконной миграции.

«Задержали полковника Андрея Тургенева», — сообщает РБК. Там добавили, что ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками экс-полицейский фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки.

Было выявлено более тысячи случаев незаконного оформления мигрантов. По ним возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции» УК РФ. По закону им грозит до десяти лет тюрьмы, заключили в материале.

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Бывший руководитель отделения внутренних дел «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев задержан в Москве. Его подозревают в организации незаконной миграции. «Задержали полковника Андрея Тургенева», — сообщает РБК. Там добавили, что ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками экс-полицейский фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки. Было выявлено более тысячи случаев незаконного оформления мигрантов. По ним возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции» УК РФ. По закону им грозит до десяти лет тюрьмы, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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