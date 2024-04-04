В Москве задержан полковник МВД по подозрению в организации незаконной миграции

Бывший руководитель отделения внутренних дел «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев задержан в Москве. Его подозревают в организации незаконной миграции.
«Задержали полковника Андрея Тургенева», — сообщает РБК. Там добавили, что ему предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Вместе с сообщниками экс-полицейский фиктивно регистрировал иностранных граждан, получая взятки.
Было выявлено более тысячи случаев незаконного оформления мигрантов. По ним возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции» УК РФ. По закону им грозит до десяти лет тюрьмы, заключили в материале.
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