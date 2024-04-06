В Екатеринбурге продают «самого умного» котенка за миллиард рублей

В Екатеринбурге на продажу выставили «самого умного» котенка породы турецкая ангора за один миллиард рублей. Об этом корреспондент URA.RU узнал из объявления на сайте «Авито».
«Котенок турецкой ангоры за один миллиард рублей. Самый умный кот на свете — продам какому-нибудь шейху», — говорится в объявлении.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ранее продавали кота якобы из королевского помета за 50 миллионов рублей. Автор объявления отмечал, что кот кушает только премиальное пюре, огурцы и овсяную кашу, а также иногда ходит мимо лотка.
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В Екатеринбурге на продажу выставили «самого умного» котенка породы турецкая ангора за один миллиард рублей. Об этом корреспондент URA.RU узнал из объявления на сайте «Авито». «Котенок турецкой ангоры за один миллиард рублей. Самый умный кот на свете — продам какому-нибудь шейху», — говорится в объявлении. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ранее продавали кота якобы из королевского помета за 50 миллионов рублей. Автор объявления отмечал, что кот кушает только премиальное пюре, огурцы и овсяную кашу, а также иногда ходит мимо лотка.