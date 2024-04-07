07 апреля 2024

Учащихся пермских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Общенациональный траур. Салехард, силовики, полиция, росгвардия
В образовательные учреждения прибыли сотрудники полиции Фото:

В Перми в понедельник, 8 апреля, эвакуировали учащихся гимназии №33. Это связано с анонимными сообщениями о возможном минировании гимназии. Также пришлось прервать занятия в школе №42. Информацию разместило в Telegram министерство территориальной безопасности Пермского края.

«На телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68 и СОШ № 42, расположенной на улице Нестерова, 18. Оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. В целях обеспечения безопасности учащихся и персонала в гимназии №33 проведена эвакуация. По результатам проверки взрывные устройства не обнаружены, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников нет», — сообщает ведомство.

Сейчас учебный процесс в образовательных школах возобновлен. В ведомстве призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

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В Перми в понедельник, 8 апреля, эвакуировали учащихся гимназии №33. Это связано с анонимными сообщениями о возможном минировании гимназии. Также пришлось прервать занятия в школе №42. Информацию разместило в Telegram министерство территориальной безопасности Пермского края. «На телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании гимназии № 33 на улице Николая Островского, 68 и СОШ № 42, расположенной на улице Нестерова, 18. Оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. В целях обеспечения безопасности учащихся и персонала в гимназии №33 проведена эвакуация. По результатам проверки взрывные устройства не обнаружены, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников нет», — сообщает ведомство. Сейчас учебный процесс в образовательных школах возобновлен. В ведомстве призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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