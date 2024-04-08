В Челябинской области начались выплаты пострадавшим от паводка. Фото, видео

08 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Жителям, чьи дома и участки пострадали во время половодья, окажут финансовую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Челябинской области 8 апреля начались выплаты финансовой помощи пострадавшим в ходе половодья. Ситуация с паводками остается на контроле, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Мониторим ситуацию на юге региона, в горнозаводской части области, где паводок возможен и вероятен», — сообщил Текслер в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул стабилизацию ситуации в южных районах. На контроле остаются подтопленные дома в Южноуральске, поселке Бреды, селах Кизильское и Париж. В регионе продолжают восстанавливать дороги к нескольким поселкам. Текслер поблагодарил всех неравнодушных и отметил самоотдачу сотрудников МЧС, местных властей и коммунальных служб. Следующим шагом после выплат станет восстановление дорог и инфраструктуры Алексей Текслер в telegram-канале фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 8 апреля начались выплаты финансовой помощи пострадавшим в ходе половодья. Ситуация с паводками остается на контроле, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Мониторим ситуацию на юге региона, в горнозаводской части области, где паводок возможен и вероятен», — сообщил Текслер в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул стабилизацию ситуации в южных районах. На контроле остаются подтопленные дома в Южноуральске, поселке Бреды, селах Кизильское и Париж. В регионе продолжают восстанавливать дороги к нескольким поселкам. Текслер поблагодарил всех неравнодушных и отметил самоотдачу сотрудников МЧС, местных властей и коммунальных служб.