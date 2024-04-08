В Челябинской области начались выплаты пострадавшим от паводка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Жителям, чьи дома и участки пострадали во время половодья, окажут финансовую помощь Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области 8 апреля начались выплаты финансовой помощи пострадавшим в ходе половодья. Ситуация с паводками остается на контроле, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Мониторим ситуацию на юге региона, в горнозаводской части области, где паводок возможен и вероятен», — сообщил Текслер в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул стабилизацию ситуации в южных районах. На контроле остаются подтопленные дома в Южноуральске, поселке Бреды, селах Кизильское и Париж. В регионе продолжают восстанавливать дороги к нескольким поселкам. Текслер поблагодарил всех неравнодушных и отметил самоотдачу сотрудников МЧС, местных властей и коммунальных служб.

Следующим шагом после выплат станет восстановление дорог и инфраструктуры
Следующим шагом после выплат станет восстановление дорог и инфраструктуры

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 8 апреля начались выплаты финансовой помощи пострадавшим в ходе половодья. Ситуация с паводками остается на контроле, сообщил губернатор Алексей Текслер. «Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Мониторим ситуацию на юге региона, в горнозаводской части области, где паводок возможен и вероятен», — сообщил Текслер в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул стабилизацию ситуации в южных районах. На контроле остаются подтопленные дома в Южноуральске, поселке Бреды, селах Кизильское и Париж. В регионе продолжают восстанавливать дороги к нескольким поселкам. Текслер поблагодарил всех неравнодушных и отметил самоотдачу сотрудников МЧС, местных властей и коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...