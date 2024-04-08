В Челябинской области 8 апреля начались выплаты финансовой помощи пострадавшим в ходе половодья. Ситуация с паводками остается на контроле, сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Сегодня начинаются выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Мониторим ситуацию на юге региона, в горнозаводской части области, где паводок возможен и вероятен», — сообщил Текслер в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул стабилизацию ситуации в южных районах. На контроле остаются подтопленные дома в Южноуральске, поселке Бреды, селах Кизильское и Париж. В регионе продолжают восстанавливать дороги к нескольким поселкам. Текслер поблагодарил всех неравнодушных и отметил самоотдачу сотрудников МЧС, местных властей и коммунальных служб.
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