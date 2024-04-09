Бортников: ФСБ предотвратила 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ОПК

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
Силовики принимают меры для защиты важных для СВО промышленных объектов, заявил Бортников Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливной и оборонной промышленности в России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова.

Отмечается, что силовики принимают все меры для усиления безопасности объектов, связанных с обеспечением сил специальной военной операции, а также со снабжением новых российских регионов.

Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по объектам на территории РФ.

Ночью 9 апреля украинские боевики попытались ударить по летному училищу в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливной и оборонной промышленности в России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. «В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. Отмечается, что силовики принимают все меры для усиления безопасности объектов, связанных с обеспечением сил специальной военной операции, а также со снабжением новых российских регионов. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по объектам на территории РФ. Ночью 9 апреля украинские боевики попытались ударить по летному училищу в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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