Бортников: ФСБ предотвратила 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ОПК

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливной и оборонной промышленности в России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова.
Отмечается, что силовики принимают все меры для усиления безопасности объектов, связанных с обеспечением сил специальной военной операции, а также со снабжением новых российских регионов.
Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по объектам на территории РФ.
Ночью 9 апреля украинские боевики попытались ударить по летному училищу в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал.
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