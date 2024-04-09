Общество Бортников: ФСБ предотвратила 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ОПК 09 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Силовики принимают меры для защиты важных для СВО промышленных объектов, заявил Бортников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливной и оборонной промышленности в России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. «В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. Отмечается, что силовики принимают все меры для усиления безопасности объектов, связанных с обеспечением сил специальной военной операции, а также со снабжением новых российских регионов. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по объектам на территории РФ. Ночью 9 апреля украинские боевики попытались ударить по летному училищу в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливной и оборонной промышленности в России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. «В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований», — сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), ссылаясь на слова директора ФСБ Александра Бортникова. Отмечается, что силовики принимают все меры для усиления безопасности объектов, связанных с обеспечением сил специальной военной операции, а также со снабжением новых российских регионов. Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по объектам на территории РФ. Ночью 9 апреля украинские боевики попытались ударить по летному училищу в Воронежской области. В результате атаки никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям