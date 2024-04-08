Владельцев животных приглашают на сезонную акцию в ветклиники ЯНАО

В госветклиниках Ямала проведут вторую льготную акцию «Апрельская песня». Информация размещена службой ветеринарии ЯНАО в telegram-канале.
«С 15 апреля по 5 мая владельцам кошек и собак предоставляются скидки от 30 до 50% на услугу кастрации (стерилизации). Преимущества процедуры включают в себя предотвращение появления нежелательного потомства, профилактику риска заболеваний репродуктивной системы, снижение проявления агрессии, уменьшение тяги к побегам из дома и бродяжничеству, а также эффективный и гуманный способ уменьшить популяцию бездомных животных», — говорится в сообщении.
Ранее в акции «Мартовский кот» приняли участие 378 домашних животных. По вопросам участия в акции и записи на процедуру можно уточнить в госветклинике населенного пункта.
Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое (ЯНАО), собака укусила девочку.
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