08 апреля 2024

Владельцев животных приглашают на сезонную акцию в ветклиники ЯНАО

В ветклиниках ЯНАО предлагают кастрировать кошек и собак со скидкой до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек. Пермь, выставка кошек
Владельцам питомцев в государственных клиниках предоставят скидку до 50% Фото:

В госветклиниках Ямала проведут вторую льготную акцию «Апрельская песня». Информация размещена службой ветеринарии ЯНАО в telegram-канале.

«С 15 апреля по 5 мая владельцам кошек и собак предоставляются скидки от 30 до 50% на услугу кастрации (стерилизации). Преимущества процедуры включают в себя предотвращение появления нежелательного потомства, профилактику риска заболеваний репродуктивной системы, снижение проявления агрессии, уменьшение тяги к побегам из дома и бродяжничеству, а также эффективный и гуманный способ уменьшить популяцию бездомных животных», — говорится в сообщении.

Ранее в акции «Мартовский кот» приняли участие 378 домашних животных. По вопросам участия в акции и записи на процедуру можно уточнить в госветклинике населенного пункта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое (ЯНАО), собака укусила девочку.

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В госветклиниках Ямала проведут вторую льготную акцию «Апрельская песня». Информация размещена службой ветеринарии ЯНАО в telegram-канале. «С 15 апреля по 5 мая владельцам кошек и собак предоставляются скидки от 30 до 50% на услугу кастрации (стерилизации). Преимущества процедуры включают в себя предотвращение появления нежелательного потомства, профилактику риска заболеваний репродуктивной системы, снижение проявления агрессии, уменьшение тяги к побегам из дома и бродяжничеству, а также эффективный и гуманный способ уменьшить популяцию бездомных животных», — говорится в сообщении. Ранее в акции «Мартовский кот» приняли участие 378 домашних животных. По вопросам участия в акции и записи на процедуру можно уточнить в госветклинике населенного пункта. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое (ЯНАО), собака укусила девочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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