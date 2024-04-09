Названа следующая цель России по Украине

Эксперт Меркурис: российские военные поставили цель лишить ВСУ артиллерии

09 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, считает Александр Меркурис Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие хотят лишить ВСУ артиллерии. С таким мнением выступил британский аналитик Александр Меркурис. «Россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — высказался Меркурис на своем youtube-канале. Он отметил, что до этого ВС РФ уничтожили украинские воздушные силы и системы ПВО. По словам Меркуриса, армия России сможет уничтожить артиллерию ВСУ при помощи беспилотников. Из-за потери позиций украинцы вынуждены размещать орудия на открытой местности, заключил он. Ранее Меркурис заявлял, что российские войска полностью контролируют украинское небо и совершают удары по всей территории страны. Он добавил, что ВС РФ успешно наносят удары по пунктам дислокации ВСУ и по целым военным подразделениям, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие хотят лишить ВСУ артиллерии. С таким мнением выступил британский аналитик Александр Меркурис. «Россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — высказался Меркурис на своем youtube-канале. Он отметил, что до этого ВС РФ уничтожили украинские воздушные силы и системы ПВО. По словам Меркуриса, армия России сможет уничтожить артиллерию ВСУ при помощи беспилотников. Из-за потери позиций украинцы вынуждены размещать орудия на открытой местности, заключил он. Ранее Меркурис заявлял, что российские войска полностью контролируют украинское небо и совершают удары по всей территории страны. Он добавил, что ВС РФ успешно наносят удары по пунктам дислокации ВСУ и по целым военным подразделениям, передает RT.