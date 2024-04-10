Экономика Арбитражный суд ликвидировал Qiwi-банк 10 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 + За процедуру ликвидации отвечать будет Агентство по страхованию вкладов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк по заявлению Центрального банка России, который ранее отозвал у банка лицензию. Решение озвучила судья Светлана Ласкина. «Суд решил… ликвидировать АО «Киви банк», — заявила Ласкина. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. За процедуру ликвидации отвечать будет Агентство по страхованию вкладов. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк по заявлению Центрального банка России, который ранее отозвал у банка лицензию. Решение озвучила судья Светлана Ласкина. «Суд решил… ликвидировать АО «Киви банк», — заявила Ласкина. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. За процедуру ликвидации отвечать будет Агентство по страхованию вкладов. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям