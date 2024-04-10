Арбитражный суд ликвидировал Qiwi-банк

За процедуру ликвидации отвечать будет Агентство по страхованию вкладов
Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк по заявлению Центрального банка России, который ранее отозвал у банка лицензию. Решение озвучила судья Светлана Ласкина.
«Суд решил… ликвидировать АО «Киви банк», — заявила Ласкина. Ее слова передает корреспондент РИА Новости. За процедуру ликвидации отвечать будет Агентство по страхованию вкладов.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. ФСБ начала проверку банка из-за возможного вывода за рубеж денежных средств, которые были получены незаконным путем.
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