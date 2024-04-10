В Нижнем Тагиле поймали 17-летних подростков с килограммом наркотиков

В Нижнем Тагиле вечером 3 апреля задержали двух 17-летних подростков, одна из которых девятиклассница, с 800 граммами мефедрона. Силовики возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник.
«Полиция задержала двух 17-летних подростков (мальчика и девочку) вечером 3 апреля недалеко от дома по улице Жуковского. С собой и при дальнейшем обыске у них обнаружили около 800 граммов мефедрона, упакованного в свертки», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
Пойманные были знакомы со школы. «Возбуждено дело по покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере», — отмечает издание.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!