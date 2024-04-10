В Нижнем Тагиле поймали 17-летних подростков с килограммом наркотиков

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Силовики возбудили уголовное дело Фото:

В Нижнем Тагиле вечером 3 апреля задержали двух 17-летних подростков, одна из которых девятиклассница, с 800 граммами мефедрона. Силовики возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник.

«Полиция задержала двух 17-летних подростков (мальчика и девочку) вечером 3 апреля недалеко от дома по улице Жуковского. С собой и при дальнейшем обыске у них обнаружили около 800 граммов мефедрона, упакованного в свертки», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

Пойманные были знакомы со школы. «Возбуждено дело по покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере», — отмечает издание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Нижнем Тагиле вечером 3 апреля задержали двух 17-летних подростков, одна из которых девятиклассница, с 800 граммами мефедрона. Силовики возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник. «Полиция задержала двух 17-летних подростков (мальчика и девочку) вечером 3 апреля недалеко от дома по улице Жуковского. С собой и при дальнейшем обыске у них обнаружили около 800 граммов мефедрона, упакованного в свертки», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник. Пойманные были знакомы со школы. «Возбуждено дело по покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере», — отмечает издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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