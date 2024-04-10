Из Тюмени отправили 17 тысяч литров воды в затопленный Оренбург

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Авария в Североуральске. Необр, бутылки с водой, раздача воды
Питьевую воду отправили в Оренбург Фото:
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Из Тюмени отправили 17 тысяч литров питьевой воды в пострадавший от паводка Оренбург. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Сегодня из Тюмени направлен гуманитарный груз жителям Оренбурга. В грузовике — более 17 000 литров питьевой воды, которые будут переданы жителям пострадавших районов. По просьбе моего коллеги, главы города Оренбурга Сергея Александровича Салмина мы начали сбор помощи пострадавшим, и она была сформирована за считаные часы», — написал Кухарук.

На реке Урал в Оренбурге уровень воды вечером 9 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. В области подтопило более 12 тысяч жилых домов, 14 тысяч приусадебных участков и 16 медучреждений. Жителей эвакуировали.

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Из Тюмени отправили 17 тысяч литров питьевой воды в пострадавший от паводка Оренбург. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Сегодня из Тюмени направлен гуманитарный груз жителям Оренбурга. В грузовике — более 17 000 литров питьевой воды, которые будут переданы жителям пострадавших районов. По просьбе моего коллеги, главы города Оренбурга Сергея Александровича Салмина мы начали сбор помощи пострадавшим, и она была сформирована за считаные часы», — написал Кухарук. На реке Урал в Оренбурге уровень воды вечером 9 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. В области подтопило более 12 тысяч жилых домов, 14 тысяч приусадебных участков и 16 медучреждений. Жителей эвакуировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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