Bloomberg: Европа испугалась, что РФ ударит по энергетической инфраструктуре

События СВО показали, что энергетический сектор является целенаправленно используемым инструментом, который можно использовать как оружиеФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Министры Европейского Союза (ЕС) планируют обсудить вопрос о том, какую роль НАТО может сыграть в обеспечении безопасности энергетической инфраструктуры континента из-за возможных угроз со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Чтобы создать энергетическую систему, которая будет способствовать безопасности всех государств-членов и суверенитету Европы, необходимо признать, что к гражданскому характеру энергетики насильственно присоединяется стратегический, военный аспект», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что события СВО продемонстрировали, что энергетический сектор является целенаправленно используемым инструментом, который может применяться как оружие.
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Министры Европейского Союза (ЕС) планируют обсудить вопрос о том, какую роль НАТО может сыграть в обеспечении безопасности энергетической инфраструктуры континента из-за возможных угроз со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg. «Чтобы создать энергетическую систему, которая будет способствовать безопасности всех государств-членов и суверенитету Европы, необходимо признать, что к гражданскому характеру энергетики насильственно присоединяется стратегический, военный аспект», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что события СВО продемонстрировали, что энергетический сектор является целенаправленно используемым инструментом, который может применяться как оружие. Ранее Еврокомиссия попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.