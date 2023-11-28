Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики

Еврокомиссия попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли. Соответствующая информация появилась в заявлении ЕК.
«Положение ЕС в этом году гораздо лучше, но инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность. Поэтому продление экстренных мер еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию для энергетического рынка и стабильны поставок», — говорится в предложении ЕК. Вопрос продления экстремальных мер требует одобрения совета Евросоюза квалифицированным большинством.
Западные страны начали вводить санкции против РФ с начала 2022 года. В связи с этим Европе предрекли глубокий кризис. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.
Еврокомиссия попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли. Соответствующая информация появилась в заявлении ЕК. «Положение ЕС в этом году гораздо лучше, но инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность. Поэтому продление экстренных мер еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию для энергетического рынка и стабильны поставок», — говорится в предложении ЕК. Вопрос продления экстремальных мер требует одобрения совета Евросоюза квалифицированным большинством.
Западные страны начали вводить санкции против РФ с начала 2022 года. В связи с этим Европе предрекли глубокий кризис. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.