Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
ЕС хочет продлить на 12 месяцев экстренные меры в энергетической отрасли Фото:

Еврокомиссия попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли. Соответствующая информация появилась в заявлении ЕК.

«Положение ЕС в этом году гораздо лучше, но инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность. Поэтому продление экстренных мер еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию для энергетического рынка и стабильны поставок», — говорится в предложении ЕК. Вопрос продления экстремальных мер требует одобрения совета Евросоюза квалифицированным большинством.

Западные страны начали вводить санкции против РФ с начала 2022 года. В связи с этим Европе предрекли глубокий кризис. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.

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Еврокомиссия попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли. Соответствующая информация появилась в заявлении ЕК. «Положение ЕС в этом году гораздо лучше, но инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность. Поэтому продление экстренных мер еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию для энергетического рынка и стабильны поставок», — говорится в предложении ЕК. Вопрос продления экстремальных мер требует одобрения совета Евросоюза квалифицированным большинством. Западные страны начали вводить санкции против РФ с начала 2022 года. В связи с этим Европе предрекли глубокий кризис. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Россия сократила поставки газа в Европу за время СВО на 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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