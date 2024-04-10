В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества.
«10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации.
Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества.
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В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества. «10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества.