В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества.

«10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации.

Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества.

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В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества. «10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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