В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

10 апреля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества. «10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишимском районе (Тюменская область) 10 апреля простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Указом президента РФ Владимира Путина мужчина посмертно награжден орденом Мужества. «10 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь командира отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части Панова Якова Григорьевича, который погиб в ходе СВО 25 марта 2024 года. Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что при выполнении задач в зоне СВО погиб житель Ишимского района. Он также посмертно награжден орденом Мужества.