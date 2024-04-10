10 апреля 2024

В Новом Уренгое лучшие водители не явились за призами

В Новом Уренгое организаторы конкурса не могут найти водителей-победителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое лучшие водители пока не пришли за вознаграждением Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.

Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89.

Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89. Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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