В Новом Уренгое лучшие водители не явились за призами

В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.
Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89.
Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89. Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам.