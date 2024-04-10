В Новом Уренгое лучшие водители не явились за призами

В Новом Уренгое организаторы конкурса не могут найти водителей-победителей

11 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое лучшие водители пока не пришли за вознаграждением Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89. Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) организаторы конкурса «Выигрыш не в скорости!» не могут найти двоих победивших водителей, которым полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В первом этапе социальной кампании „Выигрыш не в скорости!“, проходившем в Новом Уренгое, были выбраны два победителя. К сожалению, они пока не нашлись, а приз (4 000 рублей) уже готов к переводу», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Победители определялись по номерным знакам, попавшим в объектив дорожных камер видеонаблюдения. В Новом Уренгое определение победителей прошло 5 апреля. Ими стали водители автомобилей с номерными знаками В 012 ХТ 89 и С 459 КО 89. Второй этап социальной кампании стартовал в Ноябрьске. Победители определяются среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год. В конкурсе не участвуют автомобили с иностранными номерами и машины, принадлежащие юридическим лицам.