У обвиняемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли схрон оружия

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В схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны, заявлено в telegram-канале Фото:

В Подмосковье следователи обнаружили схрон оружия у обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком».

«Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия.», —сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что в схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны. Также были обнаружены контейнеры с веществом, которые внешне схожи с наркотическим веществом. Все изъятое направлено на экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что в Тверской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Представитель МВД Ирина Волк, заявила, что задержанный напал на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское».

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В Подмосковье следователи обнаружили схрон оружия у обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком». «Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия.», —сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что в схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны. Также были обнаружены контейнеры с веществом, которые внешне схожи с наркотическим веществом. Все изъятое направлено на экспертизу. Ранее сообщалось о том, что в Тверской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Представитель МВД Ирина Волк, заявила, что задержанный напал на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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