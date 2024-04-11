У обвиняемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли схрон оружия

В Подмосковье следователи обнаружили схрон оружия у обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком».
«Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия.», —сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что в схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны. Также были обнаружены контейнеры с веществом, которые внешне схожи с наркотическим веществом. Все изъятое направлено на экспертизу.
Ранее сообщалось о том, что в Тверской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Представитель МВД Ирина Волк, заявила, что задержанный напал на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.