У обвиняемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли схрон оружия

11 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны, заявлено в telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подмосковье следователи обнаружили схрон оружия у обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком». «Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия.», —сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что в схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны. Также были обнаружены контейнеры с веществом, которые внешне схожи с наркотическим веществом. Все изъятое направлено на экспертизу. Ранее сообщалось о том, что в Тверской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Представитель МВД Ирина Волк, заявила, что задержанный напал на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье следователи обнаружили схрон оружия у обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщили в telegram-канале «Следком». «Следователями и криминалистами подмосковного СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия.», —сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что в схроне находились автомат, пистолет, пули, гильзы и патроны. Также были обнаружены контейнеры с веществом, которые внешне схожи с наркотическим веществом. Все изъятое направлено на экспертизу. Ранее сообщалось о том, что в Тверской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Представитель МВД Ирина Волк, заявила, что задержанный напал на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское».