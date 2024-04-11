11 апреля 2024

СКР: за халатность накажут чиновников Прикамья, передавших сиротам опасное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото:

Следователи организовали процессуальную проверку по факту предоставления в Куединском округе Пермского края сиротам жилья, непригодного для проживания. По данным пресс-службы СКР по региону, в действиях чиновников усмотрели признаки халатности.

«Следователями <…> организована доследственная проверка по факту предоставления должностными лицами администрации Куединского округа гражданам из числа детей-сирот жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности. По признакам преступления по статье о халатности», — написано в telegram-канале ведомства.

После проверки будет дана правовая оценка ситуации. На этом основании вынесут окончательное процессуальное решение.

В прошло году URA.RU писало о жительнице Чусового, которая обратилась в суд с иском к городской администрации с требованием предоставить ей квартиру. Заявление девушки удовлетворили, так как она являлась сиротой и не имела своего жилья. В феврале 2024 году суд рассмотрел дело пермского экс-депутата Виктора Плюснина, который оставил сирот без дома в Добрянке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи организовали процессуальную проверку по факту предоставления в Куединском округе Пермского края сиротам жилья, непригодного для проживания. По данным пресс-службы СКР по региону, в действиях чиновников усмотрели признаки халатности. «Следователями <…> организована доследственная проверка по факту предоставления должностными лицами администрации Куединского округа гражданам из числа детей-сирот жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности. По признакам преступления по статье о халатности», — написано в telegram-канале ведомства. После проверки будет дана правовая оценка ситуации. На этом основании вынесут окончательное процессуальное решение. В прошло году URA.RU писало о жительнице Чусового, которая обратилась в суд с иском к городской администрации с требованием предоставить ей квартиру. Заявление девушки удовлетворили, так как она являлась сиротой и не имела своего жилья. В феврале 2024 году суд рассмотрел дело пермского экс-депутата Виктора Плюснина, который оставил сирот без дома в Добрянке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...