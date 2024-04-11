СКР: за халатность накажут чиновников Прикамья, передавших сиротам опасное жилье

Следователи организовали процессуальную проверку по факту предоставления в Куединском округе Пермского края сиротам жилья, непригодного для проживания. По данным пресс-службы СКР по региону, в действиях чиновников усмотрели признаки халатности.
«Следователями <…> организована доследственная проверка по факту предоставления должностными лицами администрации Куединского округа гражданам из числа детей-сирот жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности. По признакам преступления по статье о халатности», — написано в telegram-канале ведомства.
После проверки будет дана правовая оценка ситуации. На этом основании вынесут окончательное процессуальное решение.
В прошло году URA.RU писало о жительнице Чусового, которая обратилась в суд с иском к городской администрации с требованием предоставить ей квартиру. Заявление девушки удовлетворили, так как она являлась сиротой и не имела своего жилья. В феврале 2024 году суд рассмотрел дело пермского экс-депутата Виктора Плюснина, который оставил сирот без дома в Добрянке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!