СКР: за халатность накажут чиновников Прикамья, передавших сиротам опасное жилье

12 апреля 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи организовали процессуальную проверку по факту предоставления в Куединском округе Пермского края сиротам жилья, непригодного для проживания. По данным пресс-службы СКР по региону, в действиях чиновников усмотрели признаки халатности. «Следователями <…> организована доследственная проверка по факту предоставления должностными лицами администрации Куединского округа гражданам из числа детей-сирот жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности. По признакам преступления по статье о халатности», — написано в telegram-канале ведомства. После проверки будет дана правовая оценка ситуации. На этом основании вынесут окончательное процессуальное решение. В прошло году URA.RU писало о жительнице Чусового, которая обратилась в суд с иском к городской администрации с требованием предоставить ей квартиру. Заявление девушки удовлетворили, так как она являлась сиротой и не имела своего жилья. В феврале 2024 году суд рассмотрел дело пермского экс-депутата Виктора Плюснина, который оставил сирот без дома в Добрянке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи организовали процессуальную проверку по факту предоставления в Куединском округе Пермского края сиротам жилья, непригодного для проживания. По данным пресс-службы СКР по региону, в действиях чиновников усмотрели признаки халатности. «Следователями <…> организована доследственная проверка по факту предоставления должностными лицами администрации Куединского округа гражданам из числа детей-сирот жилых помещений, не отвечающих требованиям безопасности. По признакам преступления по статье о халатности», — написано в telegram-канале ведомства. После проверки будет дана правовая оценка ситуации. На этом основании вынесут окончательное процессуальное решение. В прошло году URA.RU писало о жительнице Чусового, которая обратилась в суд с иском к городской администрации с требованием предоставить ей квартиру. Заявление девушки удовлетворили, так как она являлась сиротой и не имела своего жилья. В феврале 2024 году суд рассмотрел дело пермского экс-депутата Виктора Плюснина, который оставил сирот без дома в Добрянке.