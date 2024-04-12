12 апреля 2024

Японские ученые рассказали, какие мясные продукты вызывают рак

BMJ Global Health: колбаса и бекон увеличивают риск развития рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, колбаса, колбасные изделия
Соли, консерванты и химдобавки в колбасе увеличивают риск развития рака кишечника Фото:

Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые.

«Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health. Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний.

Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград».

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Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые. «Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health. Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний. Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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