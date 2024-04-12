Японские ученые рассказали, какие мясные продукты вызывают рак

Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые.
«Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health. Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний.
Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград».
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Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые. «Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health. Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний. Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград».