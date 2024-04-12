Японские ученые рассказали, какие мясные продукты вызывают рак

BMJ Global Health: колбаса и бекон увеличивают риск развития рака

13 апреля 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Соли, консерванты и химдобавки в колбасе увеличивают риск развития рака кишечника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые. «Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health . Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний. Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переработанные мясные продукты, такие, как бекон и колбаса, значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Такое исследование опубликовали японские ученые. «Таким образом, соли, консерванты и химические добавки, потребляемые с мясными продуктами, способны значительно увеличить риск развития рака кишечника», — написано в документе на BMJ Global Health. Эти результаты совпадают с предупреждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению ученых, отказ от переработанных мясных продуктов мог бы предотвращать до 1,5 миллионов смертей в год. Эти продукты можно заменить на сельдь или сардины, например. Таким образом, помимо смертности, сократить еще и количество сердечных заболеваний. Нижнегородские ученые разрабатывают уникальные капсулы от диабета. Структура и свойства этих микрокапсул будут подобраны путем 3D-моделирования, передает телеканал «Царьград».