Источник: по делу десантника Тетерина арестованы еще два человека

Евгения Тетерина ранее арестовали на полтора месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин

В деле главы свердловского отделения «Союза десантников России» Евгения Тетерина, арестованного по подозрению в посредничестве при передаче взятки, раскрыты новые фигуранты. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, вместе с Тетериным к преступлению считают причастными еще двух человек — их тоже поместили в СИЗО до 30 декабря.

«Речь идет о руководителе ООО „Уралщебень“ гражданине Иванове и посреднике по фамилии Гурбанов, который и передавал взятку Тетерину. Деньги предназначались для представителя одного из [надзорных] ведомств», — поделился собеседник агентства.

По информации инсайдера, взятку пытались передать после того, как в деятельности предприятия, работавшего на Шабровском карьере, был выявлен ущерб экологии в размере более 400 млн рублей. Тетерин, как считает следствие, должен был передать деньги другому человеку, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили URA.RU, что по делу проходят три человека. «По ходатайству следствия судом сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу трем жителям Екатеринбурга в возрасте от 47 до 55 лет. Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении двух преступлений коррупционного характера. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий», — сказали в пресс-службе ведомства.

О задержании Тетерина на двое суток стало известно вечером 17 ноября. По информации инсайдера URA.RU, Тетерина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По одной из версий, оперативные действия могут быть связаны с компанией ООО «Шабровский карьер». Свою вину Тетерин отрицает.