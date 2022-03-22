Евгений Тетерин помогал организовывать парад 9 мая в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ветераны боевых действий из Свердловской области могут отказаться от участия в параде в День Победы 9 мая, если из СИЗО не выпустят лидера Союза десантников Евгения Тетерина, который брал на себя организацию шествия. Соответствующее письмо они направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

«В этом году участие парадной „коробки“ ветеранов боевых действий и военной службы оказалось под угрозой срыва. Наш командир Евгений Тетерин находится в СИЗО», — приводит портал Е1.ru выдержки из письма.

Авторы письма подчеркнули, что Тетерин брал на себя все организационные задачи, которые необходимо выполнить для участия в параде. В частности, он закупал обмундирование и договаривался с представителями Центрального военного округа. Без Тетерина многие ветераны не смогут участвовать в параде, заключили авторы письма.

Герой России Сергей Воронин сообщил URA.RU, что содержание письма отчасти искажено, поскольку его авторы главным образом хотели поддержать Тетерина, а не отказаться от участия в празднике. «Ставить под сомнение участие ветеранов в параде Победы не надо. Парад — это святое! Особенно в такое сложное время, когда надо поддержать наших военных. Знаю, что подготовка к Параду идет по плану. Я лично всегда ходил на Парады и пойду в этом году. И так поступят многие мои товарищи», — отметил Воронин.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю Куйвашева Анне Шкериной. «Идут следственные действия, никакие комментарии не представляются возможными», — сообщила она.

Евгений Тетерин был задержан 16 ноября 2021 года. Его заключили под стражу по подозрению во взяточничестве. Сам Тетерин отказался признавать свою вину. Родные главного десантника посчитали обвинение происками конкурентов.

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Обновлено 21.16 (19.16 мск): внесены изменения в четвертый абзац.