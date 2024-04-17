Общество Что делать тюменцам, чьи дома оказались в зоне затопления Тюменцам, чьи дома оказались в зоне затопления, нужно заранее эвакуироваться 18 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Сельчан просят подготовиться заранее к эвакуации и позаботиться о своем имуществе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменскую область постепенно приходит «большая вода». В зоне затопления отказались сразу несколько сел и деревень: Ильинка, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Жителей срочно эвакуируют и перевозят в ПВР. Агентство URA.RU подготовило памятку о том, что нужно сделать в первую очередь, если ваш дом оказался под угрозой. Жителям сел и деревень, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к эвакуации и собрать вещи первой необходимости. Также нужно позаботиться о доме и хозяйстве. Что необходимо сделать в первую очередь: отключить газ, электричество и воду;

погасить огонь в горящих печах;

ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

заколотить окна и двери;

по возможности пристроить животных;

дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

подготовиться к эвакуации и ждать спасателей. Задать вопросы на тему паводка жители региона могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Сервис работает круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменскую область постепенно приходит «большая вода». В зоне затопления отказались сразу несколько сел и деревень: Ильинка, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Жителей срочно эвакуируют и перевозят в ПВР. Агентство URA.RU подготовило памятку о том, что нужно сделать в первую очередь, если ваш дом оказался под угрозой. Жителям сел и деревень, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к эвакуации и собрать вещи первой необходимости. Также нужно позаботиться о доме и хозяйстве. Что необходимо сделать в первую очередь: Задать вопросы на тему паводка жители региона могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Сервис работает круглосуточно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям