Что делать тюменцам, чьи дома оказались в зоне затопления

В Тюменскую область постепенно приходит «большая вода». В зоне затопления отказались сразу несколько сел и деревень: Ильинка, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Жителей срочно эвакуируют и перевозят в ПВР. Агентство URA.RU подготовило памятку о том, что нужно сделать в первую очередь, если ваш дом оказался под угрозой.
Жителям сел и деревень, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к эвакуации и собрать вещи первой необходимости. Также нужно позаботиться о доме и хозяйстве. Что необходимо сделать в первую очередь:
- отключить газ, электричество и воду;
- погасить огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;
- заколотить окна и двери;
- по возможности пристроить животных;
- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);
- подготовиться к эвакуации и ждать спасателей.
Задать вопросы на тему паводка жители региона могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Сервис работает круглосуточно.
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