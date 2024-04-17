17 апреля 2024

Что делать тюменцам, чьи дома оказались в зоне затопления

Тюменцам, чьи дома оказались в зоне затопления, нужно заранее эвакуироваться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Сельчан просят подготовиться заранее к эвакуации и позаботиться о своем имуществе Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменскую область постепенно приходит «большая вода». В зоне затопления отказались сразу несколько сел и деревень: Ильинка, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Жителей срочно эвакуируют и перевозят в ПВР. Агентство URA.RU подготовило памятку о том, что нужно сделать в первую очередь, если ваш дом оказался под угрозой.

Жителям сел и деревень, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к эвакуации и собрать вещи первой необходимости. Также нужно позаботиться о доме и хозяйстве. Что необходимо сделать в первую очередь:

  • отключить газ, электричество и воду;
  • погасить огонь в горящих печах;
  • ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;
  • заколотить окна и двери;
  • по возможности пристроить животных;
  • дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);
  • подготовиться к эвакуации и ждать спасателей.

Задать вопросы на тему паводка жители региона могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Сервис работает круглосуточно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменскую область постепенно приходит «большая вода». В зоне затопления отказались сразу несколько сел и деревень: Ильинка, Афонькино и Большие Ярки в Казанском районе. Жителей срочно эвакуируют и перевозят в ПВР. Агентство URA.RU подготовило памятку о том, что нужно сделать в первую очередь, если ваш дом оказался под угрозой. Жителям сел и деревень, оказавшихся в зоне подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться к эвакуации и собрать вещи первой необходимости. Также нужно позаботиться о доме и хозяйстве. Что необходимо сделать в первую очередь: Задать вопросы на тему паводка жители региона могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Сервис работает круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...