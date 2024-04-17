Пермское заксобрание 18 апреля провело торжественные мероприятия по случаю 30-летия парламента. Как отметил в своей речи спикер Валерий Сухих, за это время ЗС стал катализатором многих блестящих историй успеха. Трансляция заседания проходила на сайте.
«Законодательное собрание — это плеяда ярких личностей. Достаточно вспомнить депутатов, которые заявили о себе на самых разных, высоких уровнях. Понятно, что звание депутата регионального парламента — это, зачастую, уже свидетельство успешного экзамена на жизненную зрелость и признание общества», — подчеркнул Сухих.
На федеральный уровень вышли вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Евгений Сапиро (экс- министр региональной и национальной политики РФ, бывший советник министра природных ресурсов РФ), Семен Леви (экс-руководитель Росприроднадзора РФ). Губернаторами стали, помимо Трутнева, Олег Чиркунов и Никита Белых. Есть среди депутатов герои — Сергей Яшкин и Александр Григоренко, призеры Олимпийских игр — Александр Третьяков и Альберт Демченко, и даже народный артист — фокусник Владимир Данилин.
Всего депутатами с 1994 года были 234 человека. Рекордсменами по числу созывов являются Александр Бойченко и Юрий Борисовец (текущий созыв для них — пятый). Прошло за 30 лет 391 заседание, принято 4000 законов и свыше 13 тысяч постановлений.
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Пермское заксобрание 18 апреля провело торжественные мероприятия по случаю 30-летия парламента. Как отметил в своей речи спикер Валерий Сухих, за это время ЗС стал катализатором многих блестящих историй успеха. Трансляция заседания проходила на сайте. «Законодательное собрание — это плеяда ярких личностей. Достаточно вспомнить депутатов, которые заявили о себе на самых разных, высоких уровнях. Понятно, что звание депутата регионального парламента — это, зачастую, уже свидетельство успешного экзамена на жизненную зрелость и признание общества», — подчеркнул Сухих. На федеральный уровень вышли вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Евгений Сапиро (экс- министр региональной и национальной политики РФ, бывший советник министра природных ресурсов РФ), Семен Леви (экс-руководитель Росприроднадзора РФ). Губернаторами стали, помимо Трутнева, Олег Чиркунов и Никита Белых. Есть среди депутатов герои — Сергей Яшкин и Александр Григоренко, призеры Олимпийских игр — Александр Третьяков и Альберт Демченко, и даже народный артист — фокусник Владимир Данилин. Всего депутатами с 1994 года были 234 человека. Рекордсменами по числу созывов являются Александр Бойченко и Юрий Борисовец (текущий созыв для них — пятый). Прошло за 30 лет 391 заседание, принято 4000 законов и свыше 13 тысяч постановлений.