19 апреля 2024

В школе Первоуральска опровергли слухи о прогулах девочки после группового секса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученица, попавшая в секс-скандал, ходит на занятия, уверяют в школе Фото:

Одиннадцатилетняя девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске (Свердловская область), посещает школу в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя ранее появившуюся информацию о том, что ребенок якобы не появляется на занятиях.

«Ребенок посещает занятия», — заверили в горадминистрации. При этом ее знакомый рассказывал агентству, что в последний раз видел девочку в школе около месяца назад. «Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — делился он.

Инцидент с секс-скандалом произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить двоих парней. Она позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было до сих пор. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU.

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Одиннадцатилетняя девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске (Свердловская область), посещает школу в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя ранее появившуюся информацию о том, что ребенок якобы не появляется на занятиях. «Ребенок посещает занятия», — заверили в горадминистрации. При этом ее знакомый рассказывал агентству, что в последний раз видел девочку в школе около месяца назад. «Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — делился он. Инцидент с секс-скандалом произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить двоих парней. Она позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было до сих пор. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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