В школе Первоуральска опровергли слухи о прогулах девочки после группового секса

20 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Ученица, попавшая в секс-скандал, ходит на занятия, уверяют в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одиннадцатилетняя девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске (Свердловская область), посещает школу в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя ранее появившуюся информацию о том, что ребенок якобы не появляется на занятиях. «Ребенок посещает занятия», — заверили в горадминистрации. При этом ее знакомый рассказывал агентству, что в последний раз видел девочку в школе около месяца назад. «Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — делился он. Инцидент с секс-скандалом произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить двоих парней. Она позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было до сих пор. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одиннадцатилетняя девочка, которая попала в скандал с групповым сексом в Первоуральске (Свердловская область), посещает школу в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя ранее появившуюся информацию о том, что ребенок якобы не появляется на занятиях. «Ребенок посещает занятия», — заверили в горадминистрации. При этом ее знакомый рассказывал агентству, что в последний раз видел девочку в школе около месяца назад. «Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — делился он. Инцидент с секс-скандалом произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить двоих парней. Она позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было до сих пор. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU.