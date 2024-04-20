Куда поехать в мае, чтобы избежать толп туристов: недооцененные направления. Фото

Калининград — одно из лучших направлений для отдыха в майские праздники

20 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

В России есть несколько оригинальных направлений куда можно отправиться на майские праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году майские праздники будут отмечаться с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Это создаст возможность отдохнуть дважды по четыре дня и спланировать короткие путешествия. URA.RU собрало несколько направлений, где можно замечательно провести время. Куда поехать в майские праздники в России Владимир Популярный город Золотого кольца с историческим центром, где находятся три объекта ЮНЕСКО. В городе стоят Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота. Туристы могут насладиться архитектурой, музеями и уютными улочками. В музее «Старый Владимир» можно узнать о городском быте, а музей-кузница Бородиных познакомит с историей кузнечного дела. Для прогулок подходят пешеходная улица Георгиевская, музей «Старая аптека» и парк «Липки», отмечают путешественники. Свято-Успенский Кафедральный собор во Владимире Фото: Алексей Смышляев/ТАСС Калининградская область Регион с богатой историей и множеством достопримечательностей. Туристы рекомендуют посетить Музей Мирового океана в Калининграде с уникальной экспозицией, а также замки и католические церкви, превращенные в православные храмы. Отдельно советуют уделить внимание природным красотам, включая Куршскую косу с ее Танцующим лесом. Местная кухня порадует разнообразием и оригинальностью блюд, таких как копченый угорь и строганина из пеламиды. Кроме того, в регионе много интересных мест для посещения, таких как форт №11 Денхофф, колокольня Фридланской кирхи и город кошек Зеленоградск. Замок Тапиау в Гвардейске Фото: Виталий Невар/ТАСС Калмыкия Май в Калмыкии — время цветения диких маков. Элиста, столица республики, украшена пагодой Семи Дней и Золотой обителью Будды. Здесь можно познакомиться с буддийскими традициями, кочевниками и решать калмыцкие головоломки в музее. В заповеднике «Черные земли» можно изучать степные ландшафты и посмотреть на узоры в песке. Кроме того, стоит попробовать местную калмыцкую кухню и прогуляться по аллее Героев в Элисте. Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте Фото: Эрик Романенко/ТАСС Куда поехать в майские праздники за границу Беларусь Существует интересный маршрут по городам и замкам: Минск, Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость, Беловежская пуща. В Минске стоит посетить проспект Независимости, Верхний город и Зыбицкую улицу. Затем путешественники рекомендуют насладиться замками в поселке Мир и городе Несвиж, исследовать Брест и его крепость. В Беловежской пуще можно увидеть зубров и других животных. Гродно порадует историческими улицами и кафедральным собором. Брестская крепость Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Казахстан В Алматы можно посетить кинотеатр «Арман», Музей народных инструментов имени Ыхласа в парке имени 28 панфиловцев. Город также предлагает посещение горнолыжных курортов, таких как каток «Медеу» и горнолыжный курорт «Шымбулак» на высоте 2260 метров. В мае в горах еще есть снег, и можно насладиться прекрасными видами и различными развлечениями, такими как конные прогулки и альпинистский парк со скалодромом. Кроме того, стоит посетить три живописные локации: Кольсайские озера, озеро Каинды и Чарынский каньон. Кольсайские озера Фото: Н?рлан Рахымжанов/Wikimedia/СС0 Киргизия Бишкек впечатляет зеленью, проспектами и видом на горы Тянь-Шаня. К югу от столицы в долине реки Чункурчак можно насладиться отдыхом на природе. Город Ош славится своей главной достопримечательностью — горой Сулайман-Тоо, где находится этнографический музей. Множество исторических памятников есть и в городе Узген. Маковые поля около Оша в мае поражают своей красотой. Алайская долина удивляет суровой природой, высокими горами и возможностью увидеть стада диких яков. Вид на Тянь-Шань Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что нужно взять с собой в короткое путешествие Документы и финансы: Паспорт или удостоверение личности;

Визы (если требуются);

Билеты (авиа, ж/д, автобусные);

Бронь отеля/хостела;

Страховой полис;

Банковские карты и немного наличных;

Водительские права (если планируется арендовать автомобиль). Техника: Мобильный телефон и зарядное устройство;

Портативное зарядное устройство (Power Bank);

Адаптер для розеток (если едете за границу). Аптечка: Лекарства от головной боли, расстройства желудка;

Пластыри и антисептики;

Средства от аллергии;

Солнцезащитный крем и средства после загара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году майские праздники будут отмечаться с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Это создаст возможность отдохнуть дважды по четыре дня и спланировать короткие путешествия. URA.RU собрало несколько направлений, где можно замечательно провести время. Популярный город Золотого кольца с историческим центром, где находятся три объекта ЮНЕСКО. В городе стоят Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота. Туристы могут насладиться архитектурой, музеями и уютными улочками. В музее «Старый Владимир» можно узнать о городском быте, а музей-кузница Бородиных познакомит с историей кузнечного дела. Для прогулок подходят пешеходная улица Георгиевская, музей «Старая аптека» и парк «Липки», отмечают путешественники. Регион с богатой историей и множеством достопримечательностей. Туристы рекомендуют посетить Музей Мирового океана в Калининграде с уникальной экспозицией, а также замки и католические церкви, превращенные в православные храмы. Отдельно советуют уделить внимание природным красотам, включая Куршскую косу с ее Танцующим лесом. Местная кухня порадует разнообразием и оригинальностью блюд, таких как копченый угорь и строганина из пеламиды. Кроме того, в регионе много интересных мест для посещения, таких как форт №11 Денхофф, колокольня Фридланской кирхи и город кошек Зеленоградск. Май в Калмыкии — время цветения диких маков. Элиста, столица республики, украшена пагодой Семи Дней и Золотой обителью Будды. Здесь можно познакомиться с буддийскими традициями, кочевниками и решать калмыцкие головоломки в музее. В заповеднике «Черные земли» можно изучать степные ландшафты и посмотреть на узоры в песке. Кроме того, стоит попробовать местную калмыцкую кухню и прогуляться по аллее Героев в Элисте. Существует интересный маршрут по городам и замкам: Минск, Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость, Беловежская пуща. В Минске стоит посетить проспект Независимости, Верхний город и Зыбицкую улицу. Затем путешественники рекомендуют насладиться замками в поселке Мир и городе Несвиж, исследовать Брест и его крепость. В Беловежской пуще можно увидеть зубров и других животных. Гродно порадует историческими улицами и кафедральным собором. В Алматы можно посетить кинотеатр «Арман», Музей народных инструментов имени Ыхласа в парке имени 28 панфиловцев. Город также предлагает посещение горнолыжных курортов, таких как каток «Медеу» и горнолыжный курорт «Шымбулак» на высоте 2260 метров. В мае в горах еще есть снег, и можно насладиться прекрасными видами и различными развлечениями, такими как конные прогулки и альпинистский парк со скалодромом. Кроме того, стоит посетить три живописные локации: Кольсайские озера, озеро Каинды и Чарынский каньон. Бишкек впечатляет зеленью, проспектами и видом на горы Тянь-Шаня. К югу от столицы в долине реки Чункурчак можно насладиться отдыхом на природе. Город Ош славится своей главной достопримечательностью — горой Сулайман-Тоо, где находится этнографический музей. Множество исторических памятников есть и в городе Узген. Маковые поля около Оша в мае поражают своей красотой. Алайская долина удивляет суровой природой, высокими горами и возможностью увидеть стада диких яков.