В Челябинске на майские праздники пойдет дождь

Майские праздники могут омрачить дожди и тучи, передает «Гисметео»
В Челябинске синоптики обещают на 1 мая дождливую погоду. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».
«1 мая в Челябинске ожидает дожди и тучи. Температура воздуха днем составит до +14 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Также ночные температуры ожидаются до +7 градусов
Кроме того, 9 и 10 мая тоже являются праздничными нерабочими днями — в честь дня Победы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха днем составит до +16 градусов.
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