Природа Погода В Челябинске на майские праздники пойдет дождь «Гисметео»: в Челябинске ожидаются дожди в майские праздники 18 апреля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 + Майские праздники могут омрачить дожди и тучи, передает «Гисметео» Фото: Вадим Ахметов © В Челябинске синоптики обещают на 1 мая дождливую погоду. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «1 мая в Челябинске ожидает дожди и тучи. Температура воздуха днем составит до +14 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Также ночные температуры ожидаются до +7 градусов Кроме того, 9 и 10 мая тоже являются праздничными нерабочими днями — в честь дня Победы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха днем составит до +16 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске синоптики обещают на 1 мая дождливую погоду. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «1 мая в Челябинске ожидает дожди и тучи. Температура воздуха днем составит до +14 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Также ночные температуры ожидаются до +7 градусов Кроме того, 9 и 10 мая тоже являются праздничными нерабочими днями — в честь дня Победы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха днем составит до +16 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям