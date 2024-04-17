17 апреля 2024

В Челябинске на майские праздники пойдет дождь

«Гисметео»: в Челябинске ожидаются дожди в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Майские праздники могут омрачить дожди и тучи, передает «Гисметео» Фото:

В Челябинске синоптики обещают на 1 мая дождливую погоду. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео».

«1 мая в Челябинске ожидает дожди и тучи. Температура воздуха днем составит до +14 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Также ночные температуры ожидаются до +7 градусов

Кроме того, 9 и 10 мая тоже являются праздничными нерабочими днями — в честь дня Победы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха днем составит до +16 градусов.

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В Челябинске синоптики обещают на 1 мая дождливую погоду. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео». «1 мая в Челябинске ожидает дожди и тучи. Температура воздуха днем составит до +14 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Также ночные температуры ожидаются до +7 градусов Кроме того, 9 и 10 мая тоже являются праздничными нерабочими днями — в честь дня Победы. Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха днем составит до +16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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