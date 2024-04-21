Жители ХМАО стали больше тратить на рестораны, кафе и бары

Югорчане в январе—феврале 2024 года стали больше тратить на рестораны, кафе и бары. В ХМАО на 14% увеличилось количество расходов на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.
«Оборот общественного питания. Ханты-Мансийский автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 114», — написано в документе на сайте ведомства.
За два месяца югорчане в кафе, барах и ресторанах суммарно отдали 7 565,8 миллионов рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают четыре тысячи рублей в месяц на каждого жителя.
В УрФО всего потрачено 46 380,1 миллиона рублей. По России этот показатель равен 482,7 миллиардам рублей.
В кофейне Сургута (ХМАО) начали продавать плоские круассаны, которые стали популярными в соцсетях. Трендовая выпечка появилась в заведении недавно.
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